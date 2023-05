“Estoy contento porque el trabajo da sus frutos”

BRASIL,

Era tarde. Casi la medianoche en la zona mixta del estadio de Bragantino, debajo de la tribuna tubular que está detrás de uno de los arcos. El plantel tardó más de la cuenta en abandonar el lugar porque al no haber duchas para todos el trámite se demoró más. De ahí al aeropuerto y luego el regreso a la Argentina. Antes de subir al colectivo a cada uno lo esperaba una vianda con la cena, para estar de la mejor manera. Por eso, todos salieron con su bolso en una mano y en la otra las bandejas con comida. La verdad es que era medio tedioso para dialogar con la prensa en ese contexto, pero Daniel Sappa dejó la comodidad de lado, terminó un sandwich y se detuvo para hablar con ese medio.

No fue fácil para él ponerse los guantes y pararse debajo de los tres palos representando a Estudiantes en una copa internacional. Sabía que todos los ojos iban a estar puestos en su desempeño. No es fácil reemplazar a Mariano Andújar, pero él confesó que hace rato que se viene preparando para este momento y que en ningún momento le pesó la responsabilidad. Por lo visto durante los 90 minutos se lo notó más tranquilo y seguro de sus movimientos, teniendo una atajada en el final que bien puede resumir el empate que a la postre puede ser determinante para las aspiraciones del equipo de clasificarse de manera directa a los octavos de final de la Copa Sudamericana, sin necesidad de pasar por un repechaje.

- ¿Qué te llevás de Braganca Paulista?

- El primer tiempo dominamos, manejamos la pelota y los pusimos nerviosos a ellos con nuestro juego. Fue una lástima que no hayamos podido convertir. Después en el segundo tiempo nos quedamos un poco sin piernas y ellos se aproximaron más a nuestra área. De todos modos creo que nos llevamos un buen empate para La Plata y ahora dependemos de nosotros para lograr la clasificación.

-¿Cómo calificás tu actuación teniendo en cuenta la dificultad del partido y la titularidad de Mariano Andújar?

-Trabajo todos los días para cuando me llegue la chance. No me siento un arquero suplente. ME siento que estoy para jugar y que cuando me toque la chance estoy para atajar. Yo estoy bien y listo para ese momento. ME voy contento porque el esfuerzo da sus frutos, me entreno todos los días muy fuerte, lo sabe el entrenador de arqueros y también el técnico, por eso me da esa chance. Y, lo más importante, yo mismo confío en mí, lo demás no me importa.

-¿Cómo fue esa última jugada del partido?

-Difícil porque estaba un poco tapado y encima la cancha muy pesada que me podía jugar una mala pasada. Fue un remate demasiado rápido que por suerte lo pude contener.

-¿Qué te dijeron los compañeros por tu actuación?

-Es un grupo bárbaro, todos estaban contentos por mi actuación y por la de todos el equipo. Reconforta mostrar este nivel grupal en una competencia internacional, de visitantes y contra un equipo brasileño que encima es un rival directo. En lo personal tuve el apoyo de mis compañeros toda la semana y la verdad es que lo sentí. Todos me felicitaron.

-¿Tuviste una charla especial con Eduardo Domínguez?

-No, no fue necesario. Él sabía cómo estaba y me veía en los entrenamientos. Sabe qué clase de persona soy y cómo apoyo cuando estoy afuera. He tenido tres partidos en este año y creo que el balance fue muy bueno a pesar de que la vez anterior perdimos contra Unión y se tuvo que ir el otro entrenador. Esa noche jugué bien en lo personal.

-¿Cómo es el trabajo silencioso, el de tu cabeza desde que o expulsaron a Andújar y tenías que jugar de visitante en Brasil?

- La verdad que muy bien. Por ejemplo anoche (por el martes) estaba muy tranquilo y dormí muchísimo. Creo que el campeonato pasado en Chile me sirvió muchísimo porque pude jugar todos los partidos como titular y eso te da una confianza fundamental para este puesto. ¿Y cómo es el laburo silencioso? Tengo psicólogo, hago meditación con Alejandra Varela y con la nutricionista Nieves hacemos un trabajo muy bueno. Física y mentalmente me siento realmente muy bien. Me sentía preparado para esta chance, no fue una carga ni nada especial. Tengo un recorrido, por los clubes que pasé tuve momentos muy buenos y otros no tanto, pero me dieron una experiencia que ahora me sirve de respaldo. Todo eso me sirvió para poder transitar este momento.

-¿Este resultado les permite definir la clasificación en La Plata?

-Mucho se habla de que tenemos que ganarle a Bragantino en La Plata pero también tenemos dos partidos muy difíciles antes, primero en Paraguay y luego contra Oriente Petrolero como locales. Primero a pensar en esos encuentros y cuando llegue la última fecha se verá dónde estamos y qué necesitamos. Hay que ir partido a partido, pero lo más importante es que depende exclusivamente de nosotros y de ningún otro resultado, al menos hasta ahora.