Jey Mammon: “Es una falsa denuncia y van a tener que responder en la Justicia”

Jey Mammon adelantó que regresará a la pantalla chica pronto, aunque no especificó la fecha. En tanto, aclaró que quienes hayan replicado la “denuncia falsa” deberán dar declaraciones “en la Justicia”.

La causa a la que refiere es la acusación de Lucas Benvenuto por abuso sexual de menores. El hecho denunciado se remonta a cuando él era menor de edad y mantenía una relación con el músico argentino, que tenía 32 años.

Tras ser suspendido de “La Peña de Morfi”, el conductor se alejó de los medios de comunicación y viajó a Madrid, donde permaneció por algunas semanas. Al regreso, confirmó que volvería a la conducción aunque no explicó cuándo ni dónde será.

En este sentido, desde LAM lo fueron a buscar a Palermo, donde lo encontraron caminando por el barrio y aclaró que “No hay un nuevo Jey Mammon, soy el mismo de siempre”. “Seguramente que vamos a volver. No sé dónde, pero vamos a volver a la tele”, adelantó.

En tanto, sobre las sensaciones que le dejó lo sucedido durante las últimas semanas, descartó haber cambiado: “Sigo siendo el mismo de siempre. No sé cuál es el cambio que se ve. Primero fue como una patada en la cabeza, te tenés que levantar, eso puede ser lo que se vea. Pero sigo siendo el mismo porque los no hechos siguen siendo los no hechos así que no cambia nada”.

En cuanto a su decisión de llevar al marco legal a periodistas y colegas, remarcó: “Nunca me gustó hacer circo de nada, entonces de las cosas serias menos. Tampoco me gusta anticipar lo que va a pasar así que bueno, cuando suceda lo que tenga que suceder, me sentaré a hablar. Mientras tanto, hablen con los abogados y le van a contar lo que sucede”.

Respecto a los medios de comunicación, agregó que “todas las personas que hayan mentido y se hayan subido o hecho dueñas de una mentira” deberán responder ante la Justicia. “Estamos frente a una denuncia falsa”, agregó luego.

“Yo me dedico a vivir la vida como siempre, estoy en la vida, salgo a la vida, no estoy recluido. Cada uno que haga la lectura que le parezca de los hechos y de los no hechos. Pero después viene la parte judicial. Hay cosas que se dirimen en espacios que están hechos para eso. Esto se dirime en la Justicia”, cerró Jey Mammon.