Ya se conoce el motivo por el que Wanda Nara le puso punto final a su relación con L-Gante

Sabido es que, Wanda Nara y L-Gante vivieron un picante romance que terminó en diciembre del año. Ahora, en distintos medios del ambiente aseguran que: "El romance fue de verdad y fue relación, además su entorno dice que no es que no lo haya perdonado, pero que es tremendo cuando te recuerdan el tema a cada rato en la tele, los programas, en las redes... que no se podía sacar el tema de la cabeza y eso no le permitía estar bien".

En ese contexto, las revelaciones indican que: "Estuvieron tres meses y no se escondían. Por eso la veíamos que iban a bailar, que salían y chapaban... ella apostó a esa relación y pensaba seguir, pero se empezó a encontrar con un montón de trabas". Finalmente y respecto de su entorno se supo que: "Primero Zaira, que no la bancó ni un poco. La madre (por Nora Colosimo) estaba totalmente enojada y no quería saber nada. Y fue la primera vez que Wanda se peleó con Kennys Palacios".

Por último, en los medios confesaron que: "En diciembre Wanda lo termina de dejar a L-Gante, y queda todo mal hasta ahora que se vieron, porque Icardi le puso a los hijos en contra... Ella agarró y puso en la balanza, y se dio cuenta de que si tenía todo en contra las condiciones no estaban dadas para seguir y retomó con Mauro, que la remaron y están bien", contaron desde los programas especializados.