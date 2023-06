El picante tweet de "Chiqui" Tapia a Mbappé tras la consagración de Uruguay en el Sub-20: "Dijo que en Sudamérica..."

Este domingo, Uruguay se consagró campeón del Mundial Sub-20 tras la victoria ante Italia por 1 a 0, en un encuentro jugado en el Estadio Único "Diego Armando Maradona" de nuestra Ciudad. (Ver: https://www.eldia.com/nota/2023-6-12-4-10-49-uruguay-le-gano-a-italia-y-levanto-la-copa-que-le-faltaba-deportes).

En el partido estuvieron presentes Gianni Infantino (Presidente de la FIFA), Alejandro Domínguez (Presidente de la Conmebol) y Claudio "Chiqui" Tapia (Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino).

Justamente, quien dio la nota fue éste último, quien se pronunció en redes sociales, tirándole un "palito" a Kylian Mbappé, que había manifestado que el "el fútbol sudamericano no está tan avanzado como el de Europa".

"Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar a la Copa del Mundo. En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Y es por eso que cuando miras las últimas Copas del Mundo siempre son los europeos los que ganan”, había declarado el francés previo al certamen más importante de todos.

De forma irónica, Tapia lanzó: “Argentina campeón del mundo en mayores. Uruguay campeón Sub 20. Brasil campeón Sub 17 y olímpico. Pero, ¿cómo? Si Mbappé dijo que en Sudamérica no había nivel”.

Pero cómo? Si Mbappe dijo que en sudamérica no había nivel. pic.twitter.com/LFkuj5CU9l — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) June 12, 2023

Otro que se había pronunciado en su momento fue el arquero argentino Emiliano "Dibu" Martínez, que también le contestó al delantero del Paris Saint Germain: “Bolivia en La Paz (a 3600 metros de altura), Ecuador con 30 grados, Colombia que no podés ni respirar. Ellos juegan siempre en canchas perfectas, mojaditas, y no saben lo que es Sudamérica”.