Domínguez lamentó la derrota: “No resolvimos de buena manera”

Estudiantes no tuvo una gran noche en Santa Fe, donde terminó perdiendo justamente después de 16 encuentros. Tras el cotejo, Eduardo Domínguez analizó la derrota en conferencia y argumentó que le faltó al equipo.

“La bronca que nos genera es haberlo controlado como en el primer tiempo y terminar yendo al vestuario perdiendo. Entiendo el plan de juego de Colón, pero teníamos el control del partido. Hay que levantarse y continuar, porque en la semana enfrentamos a un rival que está por encima nuestro”.

Por otro lado dejó en claro que deben dar vuelta la página rápido ante San Lorenzo: “Si queremos seguir compitiendo y seguir subiendo en la tabla, hay que hacernos fuertes en nuestro estadio y con nuestra gente. Después lo otro se va a definir en las últimas fechas”.

Más adelante enfatizó que: “Hay que ser siempre autocrítico, para entender por qué perdió. Nosotros también tenemos que entender que hemos ganado por pelotas paradas. Cuando ganamos teníamos errores y hoy que perdimos, tuvimos virtudes. No fuimos efectivos en el área rival, hemos quedado en dos o tres ocasiones frente al arquero”.

Y agregó: “No resolvimos de buena manera. Tuvimos muchas insinuaciones donde nos faltó el último pase que nos quedó la pelota atrás, que en una la puntearon justa. El equipo genera mucho y hoy nos logramos efectivizarlo en en el arco rival”.

Sobre la inclusión de Benedetti en la mitad de la cancha, Domínguez dijo: “Quisimos entender la línea de cinco del rival, porque íbamos a tener un jugador de más ahí en el medio y creo que eso nos llevó a controlar mucho el juego. Los ataques de Colón se dan por pérdidas muy fáciles nuestras en salida y no por una construcción de juegos del rival. Nos faltó un poquito, quizás de profundidad”.

También se refirió a la seguidilla de encuentros que afrontó el equipo en las últimas semanas: “Si ellos están bien... No se pudo lograr en este partido y no por eso vamos a dejar de creer, de que en algún momento va a ser diferente. A lo último me daba la sensación para algunos tipos de jugadores, entrar en un encuentro partido, cuesta entrar en ritmo. Yo confío en ellos y por algo juegan. No pudimos entender con el ingreso de Guido (Carrillo), darle mayor importancia a ese dos contra dos que generábamos”.

OVACIÓN SABALERA

En la previa del encuentro, Eduardo Domínguez fue ovacionado por los hinchas de Colón, ya que consiguió el único título del Sabalero en 2021 (Copa de la Liga). Banderas, aplausos y cantitos coreando su nombre recibió el técnico, que se mostró emocionado.

Además, los jugadores que fueron dirigidos por él en Colón se acercaron a saludarlo. Se destacó, por ejemplo, el abrazo con Facundo Farías. Y antes de ocupar el banco de suplentes, se dio un abrazo con su colega Néstor Gorosito.