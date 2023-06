Estudiantes se volvió de Santa Fe con mucha bronca, un llamado de atención y la necesidad de replantear objetivos de cara a lo que se viene: en un mes y medio se jugará su suerte en la Liga Profesional y su chance de seguir en carrera en la Copa Sudamericana.

Está claro que pese a que los protagonistas no lo digan públicamente, el martes en Santa Fe se terminó la ilusión de llegar al tramo final del torneo con chances concretas de pelearle el título a River. Es verdad que matemáticamente existen posibilidades, no parece sencillo descontarle 9 puntos que incluso podrían ser 12 si el Millonario gana el sábado el duelo pendiente ante Defensa y Justicia. Quedan siete fechas por delante, es decir 21 puntos.

Para colmo el partido contra River se jugará en el medio del posible compromiso por el repechaje de la Copa Sudamericana. Es decir que ese partido hasta podría presentarse con una formación alternativa teniendo en cuenta la necesidad de seguir con chances en la agenda internacional, el principal objetivo de Estudiantes para este semestre.

Por eso puertas adentro en el Pincha quieren trabajar fuerte en el aspecto anímico. La intención es seguir en lo más alto de la tabla de posiciones para cerrar el torneo entre los primeros cinco equipos, para poder luchar en el segundo semestre con una clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Ante San Lorenzo el primer equipo tiene la necesidad de volver a sumar de a tres puntos, para poder seguir en ese lote, ya sin tanta presión de descontarle puntos a River. Eduardo Domínguez no quiere que sus jugadores mermen en la intensidad.

De todos modos, los propios protagonistas ya tomaron nota que sus últimos rivales lo tienen bien estudiado y encontraron la manera de lastimarlo y neutralizarlo. El entrenador deberá saber encontrar la manera de volver a potenciar a sus laterales y qué hacer cuándo Jorge Rodríguez no puede comenzar con las jugadas claras desde el fondo.

El primer cambio fue pasar a Benedetti de lateral a volante interno, y luego jugar con un doble “9” en eltramo final del segundo tiempo. La posición de Rollheiser podría variar y lo mismo con otros jugadores para la mitad de la cancha. Domínguez sabe mejor que ninguno que necesita un cambio para que su equipo siga siendo protagonista.

La calentura de José Sosa

Los jugadores albirrojos se retiraron muy rápido del vestuario visitante del estadio de Colón. Mientras el entrenador hablaba en conferencia de prensa y luego saludaba a los hinchas que lo esperaron a la salida, la inmensa mayoría ya estaba en el colectivo que los trasladó de inmediato hacia La Plata.

Unos pocos se demoraron en el camarín. Uno de ellos fue de José Sosa, de irregular partido, que tuvo la amabilidad de hablar con la prensa pese a la derrota. Y no dudó en resaltar: “Es feo cuando tenés la sensación de que lo podés ganar. lo teníamos controlado”.

“Tenemos que estar finos en esa situación final que es normal. Tuvimos una situación, el primer tiempo lo teníamos que haber aprovechado. Sabemos que nos van a jugar de esa manera para tratar de no perder puntos y esta vez se llevaron la victoria”, agregó el jugador que volvió a ser titular y lo hizo los 90 minutos.

Además se refirió al trabajo arbitral y del VAR, ya que en el segundo tiempo el partido estuvo más de 12 minutos demorado y se adicionaron 9 luego de los 45 regulares. “Eso no nos favoreció lógicamente porque ya el partido ellos lo estaban jugando más cómodo. Hacerlo más lento el juego favorece al que menos quiere arriesgar. Nosotros teníamos que buscar el partido”.

Ante la consulta de si los equipos rivales les empezaron a tomar la mano y por eso la mala racha que empezó con Bragantino, el jugador se mostró muy molesto y de repente cambió su mirada y contestó así: “Creo que te equivocas, no se que ves para decir eso venimos de una racha positiva, por eso no coincido. No creo que sea la pregunta correcta”.

Luego le consultaron si esta derrota el pone un freno a la chance de pelearle a River, a lo que respondió nuevamente con fastidio: “Otra pregunta muy negativa. La ilusión uno no se pierde y dar un mensaje final innecesario no está bueno”. Y posteriormente -como se ve en el video publicado en Eldia.com- se fue muy enojado rumbo al colectivo.

otro día libre para el plantel que vuelve a entrenar mañana

Buscando relajar un poco luego de varias semanas muy intensas y atendiendo que recién volverá a jugar el próximo miércoles ante San Lorenzo en UNO, el cuerpo técnico que encabeza Eduardo Domínguez decidió darle un nuevo día de descanso al plantel, que regresará a los entrenamientos mañana en horario matutino, para poner la cabeza en el duelo ante el Ciclón, al que tiene al alcance de la mano para superarlo en la tabla de posiciones. Será un partido muy importante en esa tabla anual que clasificará a las copas internacionales para la próxima temporada.

Estudiantes declaró socios honorarios a excombatientes de Malvinas

La dirigencia de Estudiantes de La Plata, en el aniversario del final del conflicto bélico, homenajeó ayer por la tarde a los asociados que combatieron en la Guerra de Malvinas y tendrán la categoría de “socios honorarios”, con el beneficio de no abonar cuotas ni otros aranceles.

El evento que se realizó en el Polideportivo de UNO a partir de las 18, y contó con la presencia del presidente de la institución, Martín Gorostegui. La distinción alcanzó a 137 socios.

