“Estamos a la buena de Dios”: la Ciudad, bajo el asedio de la delincuencia

La inseguridad en la Ciudad no se toma respiro y no distingue zonas, días ni horarios. De una punta a otra, el delito se viene imponiendo de una forma arrolladora. Cada jornada, con cada robo callejero, entradera o escruche, los delincuentes van ganando más y más terreno. Y, según afirman los vecinos, no se vislumbra a corto plazo un freno a este peligroso avance.

Como si se tratara de una “legión del mal”, no solo se apropian de los objetos de valor que con tanto esfuerzo logran adquirir las víctimas sino que además proceden de forma violenta, demostrando un total desprecio por la vida humana.

Cada una de estas voraces incursiones va rajando cada vez más el entramado social. Así, el pánico que siembran estos sujetos conduce a desconfiar de todo, incluso de los propios vecinos. Y lo peor: se modifican para siempre los usos y costumbres de miles de familias. Por citar un ejemplo, son incontables los casos de frentistas que han tenido que armar protocolos de seguridad para entrar en sus casas.

En esta línea, en la localidad de Lisandro Olmos, tanto comerciantes como pobladores han decidido actuar. Por eso quedaron en estado de alerta y, con posibilidad de encarar una pronta movilización, que contemplaría incluso un corte de tránsito. “La idea es visibilizar la grave situación de desprotección que padecemos”, explicaron.

Precisamente, se supo que el problema recrudeció en los últimos meses (hablan de más de 10 eventos de inseguridad desde el último fin de semana a la fecha).

Desde la Asociación OACIS mencionaron que “nos hemos reunido con autoridades municipales y provinciales, pero no hay respuestas certeras a los reclamos”.

“La zona no está liberada. Decimos que está abandonada. No hay policías, patrullajes, nada. Y lo que antes, lamentablemente, pasaba en las quintas, ahora ocurre también en el centro comercial. En la entrada a la Ciudad. La Plata no arranca en la avenida 31”, mencionaron indignados.

Como muestra de ese complejo escenario, ayer se conoció un asalto en la panadería “Dolze Tentazione”, de 44 entre 216 y 217.

Ocurrió poco después de las siete de la mañana, cuando un encapuchado, con ropas deportivas, caminó hacia una cafetera, la cargó en sus brazos y después le dijo a la empleada “dame la plata y el celular”.

En esas circunstancias, luego de sacarle unos 5.000 pesos que la mujer tenía en un delantal, escapó del negocio, se subió a una camioneta y huyó con dirección desconocida.

EL MISMO DRAMA

En Tolosa, por su parte, dicen que ya no saben qué medidas de prevención tomar, pues la delincuencia “rompió todos los patrones”. Y también señalan que hasta hace poco, se sabía que “después de las ocho de la noche no se podía salir”, pero todo se ha vuelto “impredecible” y “puede tocarte en cualquier momento”.

Diego Alí, un vecino de la zona, detalló que desde hace varios meses no cuentan con la guardia policial que habían puesto sobre calle 120. “Nos están robando constantemente todos los días y a toda hora. ¿Quién se va a hacer responsable si pasa algo? Hasta que no mueran un par de vecinos no van a hacer nada”, remarcó el hombre.

“En 119 entre 528 y 529 forzaron el portón de entrada de una vivienda con los moradores en su interior y ellos mismos tuvieron que pelear con el ladrón. La policía brilla por su ausencia. En la zona de 527 de 120 a 117 ni una sola luminaria pero el corredor de 120 hasta la calle 38, que es lo que se ve, si está todo iluminado. Tolosa tierra de nadie”, añadió.

“Tierra arrasada”. Así definió a la situación un vecino de la misma comuna que en tres ocasiones vivió en carne propia la inseguridad. El hombre, que pidió mantener su identidad a resguardo por temor a represalias, profundizó sobre esta idea comparando la inseguridad que padecen con los asedios de los pueblos bárbaros a Roma.

“Han pasado casi dos mil años y continúa la misma dinámica. ¿Qué diferencia hay con la actualidad? Ninguna. Son una legión del mal que cada día gana más terreno. No podemos vivir tranquilos. Vivimos en un estado de emergencia constante. Como si una banda de bárbaros nos estuviera acechando. Tal es así, que a las 4 de la tarde, si me dan ganas de ir a comprarle una galletita a mi nieto, me paro en la puerta, la pienso y me termino diciendo a mí mismo ‘mejor quedate en casa. Comemos lo que hay’. A mi edad, después de todo lo que pasé, tendría que permitirme todo. Pero salir a la calle no puedo”, expuso.

En tanto, Mónica Rodríguez (55), vecina de Los Hornos, también brindó un análisis lapidario sobre la situación de inseguridad que padece en la zona en la reside, 70 entre 153 y 154. “El barrio se ha convertido en tierra de nadie”.

“Mi hija vive en 154 entre 70 y 71. Tanto ella como su vecina están construyendo. De noche todos los días se meten a robar en las dos obras. No tienen miedo a nada. Si tienen que andar por los techos, lo hacen. Anoche en 70 y 153 entraron a robar por tercera vez en menos de un mes. Por eso, estamos viendo en el barrio la posibilidad de poner la alarma vecinal. Falta seguridad. Hay poco patrullaje y de noche directamente no pasa ningún móvil. Estamos a la buena de Dios”, expuso la mujer.

En tanto, en la misma cuadra, otra frentista que no quiso hacer pública su identidad relacionó la situación de inseguridad con un asentamiento ubicado a pocas cuadras del lugar y aseguró que durante el día “siempre anda gente que no es del barrio merodeando, la mayoría con una actitud sospechosa”.

“La inseguridad se agravó en el último año. Para colmo estamos a poco más de 10 cuadras de la toma de Los Hornos. Lo particular es que siempre actúan cuando los dueños no están. Evidentemente esto demuestra que controlan los movimientos de los vecinos. Estamos hartos, nos pasamos comprando las herramientas que nos roban, que cuestan entre 40.000 y 50.000 pesos”, expuso la mujer.

La situación expuesta por ambas mujeres quedó reflejada en las últimas horas con cuatro episodios de inseguridad: ocurridos en 73, entre 155 y 156 en donde robaron elementos de un patio; en 139, entre 59 y 60 en donde intentaron meterse a robar a la casa de jubilados; en 66, entre 163 bis y 164, en donde rompieron un auto para extraer objetos de valor y en 142, entre 68 y 69, donde dos motochorros a bordo de una Honda Titán azul asaltaron una casa a punta de pistola.

En todos los rincones de La Plata se habla de la inseguridad. También de la falta de patrullajes