Interna del PJ: Aníbal F. insiste en ir a la Justicia

Aníbal Fernández es el apoderado de la lista que encabeza Daniel Scioli para la interna del oficialismo. Y ayer insistió en la idea de ir a la Justicia para reclamar por el reglamento que estableció en la Provincia el sector de Máximo Kirchner que, a juicio del ministro, atenta contra la representación de las minorías (ver pág. 6).

“Hicieron todas las cosas lo más difícil posible”, indicó el ministro de Seguridad, quien apuntó contra el líder de La Cámpora. Cerca de Scioli acusan a la conducción del PJ bonaerense de “esconder el acta de distribución de cargos” bonaerenses. “Lo llamamos a Máximo como 20 veces y no atendía”, señaló Aníbal Fernández.

“A la que más le importa en cuanto al seguimiento cuerpo a cuerpo es a Victoria (Tolosa Paz), porque es la provincia de Buenos Aires sobre lo que estamos hablando. Lo llamamos a Máximo como 20 veces y no atendía nunca. Al final de la tarde empezó a atenderla y las explicaciones que daba no tenían ninguna razón de ser, no eran contundentes”, sentenció.

Después de que el sciolismo afirmó que lo trazado en el acta constitutiva es “inadmisible”, porque “no se respetó lo acordado previamente”, la respuesta del Partido Justicialista Bonaerense, comandado por Máximo Kirchner, no se hizo esperar y advirtió que “las reglas no son caprichos de nadie”.

“Nos hubiéramos juntado en una confitería piola a tomar un café con leche con medialunas y nos hubiéramos puesto de acuerdo, pero no fue así. Lo que yo advertí, no es una amenaza, fue ‘si ustedes no nos dan bola nosotros vamos a recurrir a la Justicia’”, señaló Fernández.

En tanto, la senadora bonaerense Teresa García aseguró que “todos los compañeros” que integran Unión por la Patria (UxP) “pueden presentarse legítimamente a competir” en las primarias pero recordó que quien quiera hacerlo deberá presentar precandidatos “en toda la tira de la boleta, desde Presidente hasta el último consejero escolar”.

García, además, consideró justificada la propuesta del presidente del PJ bonaerense Máximo Kirchner de establecer un piso del 40% para la incorporación de la minoría (después se lo redujo al 30%), porque se debe evitar, dijo, que se repita lo ocurrido en los primeros dos meses del gobierno de Macri, “cuando tuvimos una fuga de 16 diputados nacionales”.

Sobre ese episodio, aseguró que el oficialismo todavía recuerda lo que pasó en el año 2016, cuando “16 diputados nacionales (del entonces Frente para la Victoria), con Diego Bossio a la cabeza, se fueron del bloque”.