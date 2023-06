Entradera, terror e infarto: un nuevo golpe millonario sacude a La Plata

La delincuencia en La Plata parece no tener límite. Tal como viene informando EL DIA, durante los últimos meses ningún barrio de la Ciudad se salva de la inseguridad, al punto que todo hace suponer que el delito no distingue zonas, días ni horarios. Eso es lo que vienen denunciando vecinos y comerciantes que según afirman, se sienten “desamparados” ante el accionar -muchas veces violento- de los ladrones.

En este alarmante contexto, ayer una nueva familia, conformada por un matrimonio y sus dos pequeños hijos, vivió momentos de pánico y dramatismo en otro hecho de inseguridad que mete miedo y que de milagro, no terminó en tragedia.

En base a la información oficial brindada por fuentes del caso, se trató de un asalto bajo la modalidad de entradera a una vivienda de la zona de 472 y 21 de City Bell, en la que actuó con extrema violencia una banda armada y encapuchada que cometió un robo millonario.

El temor fue tal ante esta situación delictiva que el dueño de casa se infartó en medio del episodio y debió recibir asistencia de su mujer, Elizabeth, quien también se encontraba conmocionada por las amenazas de los hampones que le decían que “iban a raptar a sus hijos”.

De acuerdo a lo revelado, los delincuentes se dieron a la fuga con un total de 10 mil dólares (lo que equivale a casi un monto de 5 millones de pesos), un automóvil marca Fiat de modelo 500 de color rojo y maquinarias estéticas valuadas en 100 mil dólares, que según indicaron voceros a EL DIA, minutos después la Policía pudo recuperar en medio de un operativo cerrojo.

“A partir del alerta se hizo un operativo cerrojo, ante ello los ladrones debieron descartar el auto, y se pudo recuperar sin faltantes en 31 y 497 de Gonnet. Se recuperó las tres maquinas de estética, que es el instrumental de gran costo económico que le habían sacado a la mujer”, señalaron fuentes oficiales de la comisaría de City Bell.

Cabe señalar que los efectivos también debieron convocar a personal médico para asistir al hombre que sufrió un principio de infarto. La mujer fue trasladada a un centro asistencial donde fue atendida y de acuerdo a fuentes consultadas, se encontraba fuera de peligro.

En el caso interviene la UFI N° 9 de autores ignorados del departamento judicial de La Plata con el aporte del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la comisaría Décima. Asimismo se ordenó una serie de medidas para intentar identificar a los implicados, entre ellas un relevamiento de las cámaras de seguridad que pudieran haber captado el ingreso o la fuga de los ladrones.

El relato de una pesadilla

La odisea para los platenses comenzó a las 6 de la mañana, cuando estaban sacando el auto para llevar a los más pequeños de la casa al colegio. Fue allí que fueron sorprendidos por cinco delincuentes, que se les metieron en la casa. A partir de eso momento vivieron las peores dos horas y media de sus vidas.

“Cuando estábamos por llevar a los chicos al colegio se nos meten 5 personas encapuchadas y armadas, que nos llevan para arriba de la casa y empiezan a pedirnos plata. Les di todo lo que tenía”, comenzó relatando Elizabeth en contacto con EL DIA. “Pero no se quedaron confirmes porque le pegaron a mi marido. Lo sacudieron y lo tiraron al piso, y después les ataron las manos”, agregó la mujer aún conmovida.

Pero lo peor aún no había pasado. “Estaban realmente armados, todos con pistolas 9 mm. No hay dudas que eran profesionales. Fue tal la violencia que vivimos que a mi marido le agarró un paro cardíaco y le tuve que empezar a hacer RCP. Pero en el medio me amenazaban con que se iban a llevar a los nenes”, continúo relatando Elizabeth, a lo que uno de sus hijos, que también fue víctima de los ladrones, reveló: “A mi mamá le decían que estábamos en un baúl pero en realidad estábamos en otro cuartito”. La mujer agregó que con esa maniobra “me hacían la psicológica”.

Conmocionada por lo sucedido, recordó que “le dimos todo, pero nos rompieron piso, paredes”. Además, dijo que los ladrones “se llevaron ropa, cosas de oro y máquinas de estética que sin eso no puedo trabajar”. Finalmente -como se mencionó- horas después agentes de City Bell hallaron las máquinas. “Fue una pesadilla y agradezco la labor de los policías”, cerró Elizabeth.