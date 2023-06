Trasladan a La Plata los restos del paracaidista fallecido en Lobos: era directivo de Aysa

El domingo por la tarde, un hombre de 62 años falleció cuando practicaba paracaidismo en Lobos. Durante el salto de instrucción, su equipo no se abrió.

Vivía en Villa Devoto y viajó a Lobos para dirigirse al Club Escuela de Paracaidismo local. Fue identificado como Héctor Vaccaro, directivo de Aysa.

La causa de su muerte fue el impacto de la caída, luego de que, por causas que aún no se pudieron determinar, su equipo no se abrió. El hecho solicitó la intervención de la Policía Científica, Ayudantía Fiscal de Lobos, el SAME y el Comando de Patrullas Rurales comunal.

Los restos de Vaccaro fueron trasladados a La Plata para que se le practique una autopista. De las primeras informaciones se puede confirmar que sufrió “politraumatismo” y “traumatismo encéfalocraneano grave”.

El sindicato de trabajadores de Aysa compartió un mensaje en sus redes sociales, lamentando la pérdida: “Queremos expresar nuestro más sincero pésame a su esposa, hija y demás familiares en este momento tan difícil. Deseamos extender nuestras condolencias a todos los compañeros y compañeras del Establecimiento Varela, donde Héctor prestaba sus servicios”.

Con la intervención de la UFI J de Saladillo, la causa se inició bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte”.