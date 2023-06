Apenas dos años estuvo Rubén Darío Insúa en Estudiantes de La Plata. Llegó en 1986 y se fue en el ‘88. Dos temporadas de buenos equipos pero sin grandes logros. Formó parte del equipo que intentaba recuperar el poderío de comienzos de la década, con muchos jugadores que habían brillado años atrás y algunos juveniles que querían asomar. En el medio llegaron jugadores como el actual técnico de San Lorenzo, que además de hablar del compromiso de pasado mañana repasó sus años en el Pincha, su deseo de ser entrenador del Club en algún momento, el rol clave de Carlos Bilardo en su formación y los secretos de un equipo, el que dirige, al que es muy difícil convertirle goles pero que sufre a la hora de asumir protagonismo. Desde el Bajo Flores, luego de la práctica del Ciclón en una semana ideal de siete días de trabajo, un mano a mano con este medio para hablar de todo en la antesala del duelo que mostrará cuál de los dos equipos se puede meter en el podio de un torneo que parece tener a River como dueño exclusivo de la gloria.

-¿Cómo vivís esta previa del partido contra Estudiantes?

-Para nosotros el partido tiene mucha importancia. Pese al momento del torneo todavía estamos en formación en algunas facetas. Tenemos la ilusión de terminar bien arriba y sabemos que el partido del miércoles es importante porque enfrentamos a uno de los mejores cinco equipos del campeonato. Tuvimos una semana larga para prepararlo.

-¿Cómo es enfrentar a Estudiantes luego de tu paso por el Club?

-Sin dudas que es especial. Allí pasé de los mejores momentos como jugador. Estuve dos años maravillosos. Y además voy a tener el gusto de estar en el nuevo estadio porque enfrenté a Estudiantes en el Nuevo Gasómetro y en el estadio Único. Estuve hace unos meses cenando al costado de la cancha con el gran Juan Ramón Verón que me invitó a dar una charla en la escuela de técnicos. Cuando se inauguró no pude ir porque estaba en el exterior. Fue un placer conocerlo.

“Jugar en Estudiantes lo disfruté mucho. Me trataron bien como persona y profesional. Fueron dos años maravillosos”

Rubén Darío Insúa,

DT San Lorenzo

-¿Por qué te marcaron tanto esos dos años cuando estuviste más tiempo en otros clubes?

-Porque lo disfruté. Estudiantes es un club de prestigio internacional. Me trataron de la mejor manera como profesional y como persona. De verdad que esos años fui feliz. En aquel momento me iba a quedar pero el club necesitaba dinero y fui transferido. Estaba muy cómodo. Pasé uno de los mejores momentos de mi carrera y sin temor a equivocarme fue mi versión más completa como jugador porque a mi técnica le sumé cuestiones tácticas y de posicionamiento que no tenía. Tengo un gran recuerdo y espero que la gente también lo tenga de mí.

-¿Llegaste a jugar con Sabella y Ponce en un mismo equipo?

-Al mismo tiempo no porque el Bocha (Ponce) se fue después de la primera fecha a Junior de Barranquilla. Después llegó Alejandro (Sabella) que venía de Gremio. Con el que compartí esos años fue con Marcelo Trobbiani, un gran compañero y amigo personal. A todos nos llevó Eduardo Manera, un grandísimo entrenador que desconozco los motivos por los cuales se fue, porque estábamos segundos en el torneo. Nunca nos enteramos qué pasó.

-Uno de loa grandes formadores que tuviste fue Carlos Bilardo...

-Sí, porque lo tuve en el año 1979. Con la Chancha Rinaldi y Walter Perazo teníamos edad de Quinta División y nos subió a entrenar con Primera. Nos dio mucha impronta y respeto, por eso mi agradecimiento eterno.

-¿Qué te dijo y con el tiempo lo corroboraste?

-Ufff, tantas cosas. Básicamente me quedo con haberme enseñado a edad cómo tiene que vivir un jugador de Primera División. Él me enseñó cómo pararme en la cancha, me dio la responsabilidad de patear los tiros libres y los penales. Quería que fuera el conductor pero también con responsabilidad para la marca. Fue muy importante para mí. Además de sus conceptos sentía que me tenía afecto y lo mismo me pasaba con él.

-¿Te hizo jugar de marcador central alguna vez?

-No, siempre me utilizó como mediocampista pero cuando me llevó a la Selección me retrasó un poco. Jugué como el Bocha Ponce en el equipo del ‘82. Era una especie de doble cinco, con manejo pero marca. Para esa época era raro pero el tiempo hizo que casi todos los equipos jugasen así. Era un adelantado. Salvando las distancias, como lo hizo Enzo Fernández en la Selección.

-Recién hablaste de los tiros libres y los que te vieron aseguran que tenías un estilo especial...

-(risas) Sí, marqué muchos goles de tiro libre y en especial en Estudiantes. Siempre me gustó patear y por eso me quedaba después de los entrenamientos practicando. Tenía condiciones pero también la ensayaba.

-En 1999 estuviste cerca de ser el entrenador de Estudiantes pero no se dio, ¿por qué?

-Me quedó la espina. Siempre que me preguntan digo que me encantaría dirigir alguna vez en Estudiantes de La Plata. En aquella oportunidad estuve reunido cuatro horas con el presidente de ese momento, (Edgardo) Valente, que había sido dirigente cuando al Club lo manejaba Nelson Oltolina. Me preguntó de todo: idea futbolística, manejo de grupo y otras cosas. Pero no se dio porque, según me dijo, había presiones desde otro sector vinculado a agrupaciones que querían a otro entrenador y además había elecciones. Finalmente llamaron a Pancho Ferraro. En 2008 también estuve cerca: según el vicepresidente era yo o Astrada y terminaron contratando al Negro.

-Al año siguiente lo enfrentaste con Deportivo Quito en la Copa Libertadores que ganó Estudiantes...

-Sí. En Ecuador ganamos 1-0 sobre el final y la revancha perdimos bien 4-0. Llegamos con el equipo sin entrenar por una huelga. Esa noche debutó Alejandro Sabella como entrenador de Estudiantes. Nos ganaron muy bien. Fue en el Estadio Único y me recibieron de maravilla.

-En alguna oportunidad dijiste que fuiste campeón en los clubes donde jugaste o dirigiste y que mejor la pasaste, ¿te falta Estudiantes?

-Ojalá. Fui campeón en San Lorenzo, Independiente, Barcelona de Guayaquil y Deportivo Quito... Tuve un lindo paso pero sé que en ese tipo de clubes con tanta historia uno puede dejar una huella profunda si logra un campeonato. Es mi deseo poder lograrlo alguna vez si me toca ser su entrenador.

-¿Qué te preocupa de Estudiantes, el rival de pasado mañana y que pelea igual que ustedes por meterse en el podio del torneo?

-Es un gran equipo. Lo dije varias veces que es uno de los cuatro o cinco mejores planteles del fútbol argentino. Se dio el lujo de traer jugadores de Europa como Santiago Ascacibar, José Sosa y Guido Carrillo, al que el año pasado cuando estaba en España lo llamé para ver si quería venir a San Lorenzo. Además Estudiantes logró quedarse con Benjamín Rollheiser, un jugador muy interesante que quedó libre de River y que le aporta juego y velocidad. Tiene buen plantel y desde la llegada de Eduardo Domínguez cambió su fisonomía de juego. Es un equipo duro y competitivo que nos va a poner a prueba, sobre todo porque de local se hace muy fuerte.

-¿Te llevás a Cristian Tarragona para el próximo torneo?

-La verdad es que hasta el momento no pensé en ningún refuerzo. Tenemos un plantel grande en calidad y corto en cantidad, de acuerdo al presupuesto. Nuestro objetivo es mantener la base y si no podemos contar con la generosidad de Sevilla de que nos deje usar a (Federico) Gattoni hasta diciembre veremos reforzar en la delantera sino iremos por un marcador central.