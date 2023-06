Habló la joven que fue arrojada desde un quinto piso por el novio

“Voy paso a paso, pero cada vez estoy mejor”, contó Sofía Tummo, la joven de 21 años que fue arrojada desde un quinto piso por el novio en La Plata y sobrevivió para contarlo. También para denunciarlo y ponerlo tras las rejas.

En una nota que concedió al noticiero de Telefe, Tummo reconoció que “pasé a no pensar en todo este tema para estar bien y acá”.

“Al principio, era estar siempre tirada en la cama, pero ahora estoy tratando de salir. La cabeza a veces te juega en contra. Hacer siempre lo mismo, es difícil”, explicó.

Cuando le preguntaron por las lesiones y secuelas que le quedaron por la brutal caída, mencionó que “la cadera es el principal tema. No puedo correr ni saltar de acá para allá, pero camino. A veces tambaleo, pero estoy de pie”.

Sobre aquella fatídica noche, recordó: “La caída es lo más fuerte. Ese día él empezó a tener una actitud que nunca tuvo conmigo. Empezó a pegarme tras una discusión. Quise apartarme a fumar un cigarrillo, pero me pega una piña, me deja inconsciente y me tira por la ventana”, reveló.

Además, Sofía declaró que tiene algunos recuerdos de aquel momento y precisó que: “Quedo colgada de unos cables que estaban al lado de mi ventana, él se queda mirándome y esperó a que yo me soltara básicamente. Creo que eso es la peor parte de todo”.

Sobre la experiencia vivida, Guadalupe, madre de Sofía, consideró el hecho como “una segunda oportunidad. Le servirá para lo que viene. Debe aprender de esto”.

“Ella me dijo que se acuerda de cómo él la miraba cuando se caía” y sostuvo que “le decía ‘por favor ayudame’”, reconoció la mujer.

UNA AYUDA DEL CIELO

Guadalupe reveló que, mientras se encontraba cuidando a su hija en terapia intensiva en el Hospital San Martín, se topó con una monja, que fue de “gran ayuda”.

Ella le dijo a este diario días atrás que “fue en 116 y 71. Me encontré una monja en el pasillo de terapia intensiva, que primero miré hacia el pasillo y no había nadie, esto fue lo que a mí me movilizó también, porque no creo en nada. Me voy a lavar las manos y de repente me agarra alguien del brazo y era una monja y me dice: ‘¿Por qué familiar estás acá?’, le digo ‘por mi hija’. Y me da una estampita con una telita y me dice ‘rezale a esta señora que es sanadora’”.

En esta misma línea, Guadalupe brindó mas detalles de lo ocurrido: “Lo hicimos con mi ex suegra, la abuela de Sofi, y a las horas de eso empezaron a sacarle tubos, a que ella está bien. Primero empezó con los signos vitales y nos empezaron a decir que iba a estar estable. Fue una recuperación milagrosa, en 18 días salió de terapia intensiva y tenía para meses. Rezamos y empezó a cambiar toda la situación de Sofía gracias a Dios”.

En un primer momento, el ahora detenido había declarado que la chica -con la que llevaba ocho meses de noviazgo- intentó quitarse la vida, pero una vez que Sofía pudo recuperar el conocimiento y hablar de lo sucedido apuntó de inmediato contra el joven.

Efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Plata lo arrestaron de inmediato y Espinosa Viale hizo entonces un contundente descargo en las redes sociales y, entre lágrimas, pidió justicia por su hija.

Como se recordará, el caso tuvo lugar el pasado 28 de marzo en un edificio de 44 entre 1 y 2, a pocos metros de la Estación de Trenes de nuestra ciudad.

En ese sentido, cuando todo parecía conducir a un final irreversible, después de varios días en coma, la joven se recuperó y pudo hablar.

Por eso su testimonio fue clave y revelador para echar por tierra la hipótesis del suicidio. Al menos eso es lo que cree la Justicia.