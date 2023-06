Bullrich eligió como vice al mendocino Luis Petri, un radical de perfil halcón

Patricia Bullrich develó el misterio de quién será su compañero de fórmula. Eligió al mendocino Luis Petri, una figura que le permitirá no desperfilarse ya que se trata de un halcón del radicalismo.

El nombre del ex diputado nacional había tomado fuerza en los últimos días, robustecido luego de la buena performance que obtuvo en las Primarias de su provincia. Si bien cayó derrotado frente a Alfredo Cornejo, quien finalmente será el candidato a gobernador, Petri obtuvo un buen caudal de votos.

También habría influido en la decisión las gestiones que realizó ante Bullrich el joven dirigente Damián Arabia. Mano derecha de la ex ministra de Seguridad, fue quien más insistió para que Petri, un abogado mendocino de 46 años, le terminara ganando la pulseada a otros dos radicales: el bonaerense Maximiliano Abad y el formoseño Luis Naidenoff.

Abad venía con el impulso del ex senador nacional Ernesto Sanz. Naidenoff y Sanz forman parte del denominado Grupo Malbec, nacido en Mendoza como contrapeso y oposición al sector del radicalismo que lideran Gerardo Morales y Martín Lousteau.

El dato político fuerte de la decisión de Bullrich es que la elección de Petri no supone un pago político estricto a los Malbec. “Petri responde a ella”, aseguran fuentes cercanas a la precandidata presidencial. Tienen una muy buena relación que anudaron cuando compartieron bloque parlamentario en la Cámara de Diputados.

Por lo tanto, la decisión de encumbrar a Petri como compañero de fórmula podría ser leído sólo en parte como un acuerdo con un sector del radicalismo.

Frente a ese escenario, ayer perecía tomar fuerza la idea de que Abad termine siendo el candidato a vicegobernador bonaerense de Néstor Grindetti de modo de traer hacia el sector halcón del PRO a buena parte de la UCR de la provincia de Buenos Aires. El intendente de Lanús es el nombre de Bullrich para dar la batalla en la Provincia contra el larretista Diego Santilli.

Abad podría acercar a unos 20 intendentes bonaerenses al team halcón y aportar una estructura fuerte en la pelea por el principal distrito del país.

No obstante, no era la única versión que circulaba en torno de la inclusión de radicales bonaerenses en la lista de Bullrich. Una de ellas daba cuenta de que Abad podría ser quien encabezara la lista de candidatos a senadores nacionales. También se hablaba de que la dirigente de Saladillo, Alejandra Lorden, podría ser segunda candidata a diputada nacional en la lista que encabezará el ex ministro de Seguridad, Cristian Ritondo.

Petri es la actual pareja de la conductora y periodista televisiva Cristina Pérez

En ese marco, se decía que Grindetti sería de todas formas acompañado por un radical, pero en lugar de Abad iría el actual intendente de Trenque Lauquen, Miguel Fernández.

CERCANÍA

Conviene volver sobre la elección de Petri por parte de Bullrich. Más allá de su cercanía con el ex diputado nacional radical, habría pesado otra cuestión al calor de la coyuntura. La ex ministra habría optado por un perfil halcón radical que no podía exhibir Abad ante la virtual certeza de que Rodríguez Larreta irá acompañado del jujeño Gerardo Morales. En medio de las protestas en su provincia, el posible vice de Larreta le otorgaría al alcalde porteño un tono más confrontativo a su fórmula. Por eso Bullrich buscó no desperfilarse con un compañero de fórmula light.

De hecho, Petri fue autor del proyecto de “ley Chocobar” para modificar el Código Penal y ampliar el concepto de no punibilidad “en cumplimiento del deber”.

“Proponemos introducir en el artículo 34 del Código Penal, una presunción legal de cumplimiento del deber cuando un policía actúa para defender la vida, la integridad física, la libertad o la propiedad de las víctimas. Quitamos de ese modo la discrecionalidad de los jueces para determinar cuándo un funcionario actúa en cumplimiento de su deber”, dijo en su momento Petri.

DISTANCIA

Si bien había tomado distancia de la escena política en los últimos tiempos, Petri estaba en la mira de los medios de información por su noviazgo con la conocida periodista de radio y televisión Cristina Pérez.

La conductora del noticiero de Telefé y el ahora precandidato a vicepresidente acaban de comprometerse en una ceremonia íntima que tuvo lugar en Uspallata.

Oriundo de San Martin, en el centro norte de Mendoza, Petri se graduó como abogado en el 2000. Antes de incursionar en la política, litigó varios años en su provincia y a los 22 años fue electo vicepresidente de la Juventud Radical de Mendoza.

Fue durante tres años secretario legislativo de la Cámara de Senadores mendocina, donde aprendió no sólo técnica legislativa sino que además se empapó de la rosca política típica de los ámbitos parlamentarios.

En el 2006 fue electo diputado provincial y se desempeñó en ese cargo hasta el 2013. Ese año, Petri pegó el salto a la arena nacional y de la mano de Julio Cobos obtuvo una banca en la Cámara de Diputados. En 2017 fue segundo en la boleta de Cambiemos y logró la reelección para estar cuatro años más en la Cámara baja. Entre el 2017 y el 2019 ocupó el rol de vicepresidente Segundo de Diputados. Y en 2021 finalizó su cargo y volvió al llano hasta que este año reapareció para competir en las Primarias por la gobernación de Mendoza contra el ex mandatario Alfredo Cornejo.

En la noche de esos comicios, Cornejo y Petri se mostraron juntos y a la celebración acudió Bullrich, acaso como un anticipo de lo que se terminó ayer por confirmar.