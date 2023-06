“Moda lenta”, cuando la principal tendencia es cuidar el ambiente

La preocupación de las nuevas generaciones por el cuidado del planeta los ha llevado a desarrollar una mayor conciencia ecológica, que les permitió mirar con otros ojos las formas de consumo que fueron implementadas durante años sin mayores cuestionamientos.

En ese contexto una de las que más críticas recibió fue la industria de la moda, debido a los altos índices de contaminación que acumula en toda su cadena de producción y las toneladas de desechos que genera al año.

El problema radica en lo que se conoce como “moda rápida”, una manera de producir caracterizada por hacerlo en grandes proporciones regidas por las tendencias del momento, por lo que las prendas pierden vigencia y son descartadas rápidamente.

“La contaminación viene dada justamente porque se producen tantas prendas que no llegan a ser usadas y a la siguiente temporada cuando cambia la moda las que quedaron sin vender se acumulan en los depósitos o son desechadas”, explicó Agustina, una joven estudiante de la licenciatura en Ciencias Ambientales en La Plata. A eso se le suma que “durante el proceso de producción se utilizan tintes contaminantes y se desperdician kilos de tela en los recortes”, agregó.

En contraposición a esto nació la “moda lenta con la que se busca que se genere un circuito que funcione de manera circular y no un proceso lineal de ‘produzco, consumo, descarto’ como ocurre en la moda rápida”, señaló. Hay tres maneras de consumir esta “moda circular”, la primera es hacerlo en ferias americanas o tiendas de segunda mano, donde la ropa luego de ser descartada por sus dueños originales vuelve a ganar valor. Otra es mediante proyectos textiles que no se manejen con la lógica de producción masiva sino que hagan colecciones más acotadas y con telas de algodón cultivado agroecológicamente. Por último, se encuentran los emprendimientos que hacen sus productos a partir de materiales reciclados como pueden ser mochilas creadas con bolsas de alimento balanceado o lentes que sus armazones se crean con plásticos reutilizados.

Un cambio de hábitos

Agustina tiene 27 años, durante la mayor parte de su vida no se cuestionó de dónde provenía la ropa que usaba a diario, solo le bastaba con que le gustara. Pero en el momento en el que se enteró de la contaminación que generaba la moda rápida y que ella desconocía por completo le hizo un “clic” que derivó en un proceso de transformación de su armario.

“Nunca me había puesto a pensar qué pasaba con toda la ropa que no se vendía en los locales. Hay muchos videos que muestran cómo las grandes marcas las arrojan en basurales a cielo abierto, creando montañas de ropa”, relató. En paralelo a la bronca que le provocó esa forma de producción conoció a unas chicas que creaban riñoneras a partir de telas reutilizadas, “la gente les llevaba pantalones o camperas que no usaban más, ellas los desarmaban y creaban cosas nuevas con eso”; fue así cómo comprendió que había otra forma de comprar cosas que no tuvieran tanto impacto en el ambiente.

“A partir de ahí conocí un mundo de gente que trabajaba de esa manera, por redes encontré proyectos textiles de moda lenta y de ahí pase de llenó al circuito de ferias y ropa vintage. Ahora cada vez que tengo que comprarme algo voy directamente a esos lugares, son mi primera opción, lo único que compro en negocios convencionales es ropa interior o calzado”, indicó.

No correr detrás de la tendencias

Para Agustina hay múltiples beneficios en esto, por supuesto que el principal es el cuidado del ambiente pero también encontró un plus en no seguir lo que dicta la moda. “Me gustó esto de no perseguir una tendencia, me di cuenta que antes lo hacía, por más que tuviera prendas en buen estado compraba otras solamente porque se usaban en el momento”, señaló.

Eso es parte del fenómeno conocido como obsolescencia perseguida o programada, en el que al momento de su diseño ya se crean con un tiempo de vida útil, sin importar si están sanas o no, ya se sabe que de un año a otro no servirán más. “Por ejemplo ahora, hace un tiempo que los jeans ajustados dejaron de estar en tendencia, por ahí tenías uno que te habías comprado el año anterior que te gustaba y todavía estaba sano, pero como se usan otros modelos quedan perdidos en el fondo del ropero y son reemplazados por los nuevos”, detalló. Y aseguró: “La moda rápida marca la tendencia y te empuja a que quieras cambiar tu ropa”.

“Entonces esta obsolescencia programada también lleva a que las cosas se hagan con telas menos resistentes, ya que no van a ser usadas más de un año”, sostuvo y reconoció que en las ferias vintage encontró “otra calidad de textiles, sobre todo en los jeans se nota mucho que antes se usaba otro tipo de tela”.

La originalidad en la forma de vestir fue otro de los puntos que destacó, “hay prendas que se ponen de moda y se repiten hasta el cansancio por lo que al salir a la calle todas las personas están vestidas muy parecidas, lo que no sucede cuando compras en este tipo de circuito”.

Así, esta forma de consumir mucho más consciente gana adeptos que, atraídos por una mirada ecológica de la moda, encuentran en la moda lenta la forma de marcar su propio estilo.