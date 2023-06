La muerte del hincha de River: "Saltó al vacío y falleció en el acto"

Momentos de conmoción y nerviosismo se vivieron en el Monumental esta tarde durante el encuentro entre River y Defensa y Justicia por la 19ª fecha de la Liga Profesional. Un hincha cayó desde la Sívori Alta a la Sívori Baja y perdió la vida instantáneamente.

La hinchada ubicada en la zona media y baja de la Sívori, en un Más Monumental colmado con más de 83 mil espectadores, pidió al árbitro Fernando Rapallini que parara el partido por la caída del simpatizante desde la tribuna alta. Con el correr de las horas se identificó a la víctima como Pablo Serrano, de 53 años.

Finalmente, a los 25 minutos, con la noticia del deceso del hincha, Rapallini dio por suspendido el partido. El plantel de River se acercó a la tribuna, saludó a los hinchas y se metió en la zona de vestuarios para un final trágico en el Más Monumental.

En una entrevista brindada a TYC Sports, el títular del SAME, Alberto Crescenti, afirmó: "Cuando recibimos el llamado precisamos si era una caída hacia dentro del estadio o afuera. Nos informaron que era hacia adentro, así que mandamos a una unidad de triaje pese a que el estadio tiene cobertura médica. Fuimos a complementar el accionar. Lamentablemente nos encontramos con este hombre fallecido, con un traumatismo gravísimo de cráneo después de caer más de 15 metros”. Agregó después el titular: "De la carpa va a la morgue judicial para determinar si murió en la caída. Para eso se hace una autopsia, para ver si tiene una lesión anterior o si no la tiene”.

Pablo Serrano había concurrido al Monumental con su hija, que había concurrido a otro sector del Más Monumental. Era socio de River y provenía desde la zona oeste del Gran Buenos Aires. Asiduamente, el hincha concurría con la filial de Morón a ver a River desde hacía varios años.

El comunicado del Ministerio de Seguridad porteño afirmó: ""El partido entre River Plate y Defensa y Justicia que se estaba disputando este sábado en el Estadio Monumental se suspendió luego de que un hincha se arrojara al vacío desde la tribuna Sívori Alta. Al lugar se hizo presente personal de la Comisaría Vecinal 13A, luego se implantó gazebo y se realizaban las actuaciones correspondientes".

En la trágica escena trabajaron agentes del área forense y custodiaron el perímetro una línea de más de 15 hombres de la Policía. Asimismo, informaron que la Policía de la Ciudad tiene control de las cámaras de seguridad de las instalaciones e investigan de qué forma ocurrió la caída.

Sobre el hecho, informaron que el médico tardó solo un minuto y medio en llegar a asistir al hincha. Allí, se informó a las autoridades y se le comunicó al árbitro del partido. Fernando Rapallini, encargado de dirigir el partido entre River y Defensa y Justicia, afirmó: “Escuché que la tribuna estaba pidiendo parar el partido, lo paramos para ver que pasaba y me dijeron que había una persona que estaba grave, pero todavía no estaba confirmado que había fallecido. A los 4-5 minutos me confirmaron que había fallecido y los organismos de seguridad me informaron que el partido estaba suspendido así que nos fuimos”.

La fiscal designada fue Celsa Ramírez, como suele ocurrir en los eventos deportivos, que llevará a cabo la investigación para esclarecer de qué forma ocurrió el hecho y los motivos que dieron origen a la caída fatal del hincha.

Posteriormente, River Plate emitió un comunicado oficial, donde se aseguró: "La persona fallecida tenía su abono, se encontraba al 90% de su capacidad. Al momento de la caída no hubo intervención de terceros". Además, informaron: "Se constató, además, que no existió ninguna situación de violencia en la tribuna ni alrededor de él".

EL COMUNICADO DE RIVER PLATE COMPLETO:

"El Comité de Seguridad en el Fútbol y el Club Atlético River Plate lamentan informar que, en el partido de esta tarde ante Defensa y Justicia, un simpatizante saltó al vacío desde la tribuna Sívori Alta y falleció en el acto. El servicio médico llegó al instante al sector del incidente, al igual que la policía y los distintos organismos de seguridad.

La tribuna Sivori Alta, donde la persona fallecida tenía su abono, se encontraba al 90% de su capacidad. Al momento de la caída no hubo intervención de terceros. Se constató, además, que no existió ninguna situación de violencia en la tribuna ni alrededor de él. A los 30 minutos, el Estadio se encontraba completamente evacuado. Los organismos de seguridad y la Unidad Fiscal Especializada en Eventos Masivos, a cargo de la Dra. Celsa Ramírez, están actuando y realizando las investigaciones pertinentes.

Por instrucción de la fiscal, se procedió a la clausura de la tribuna por 24 horas para obtener elementos de prueba"

Tras el comunicado, River Plate publicó en su Twitter: agregó: "En este día de profunda tristeza, River Plate acompaña a los familiares y seres queridos de Pablo Marcelo Serrano, socio e hincha del Club fallecido durante el partido de esta tarde".