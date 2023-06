Algunos varones “no saben” que existe la licencia por paternidad

El 20% no sabe que tiene licencia por paternidad / Jill Sauve, Unsplash

Existen desde hace tiempo, gracias a leyes o a convenios colectivos laborales, licencias por paternidad. Más allá de la cantidad de días que contempla el beneficio según el caso, el 20 por ciento de los varones con empleos en relación de dependencia, desconoce ese derecho. Así se desprende de una encuesta realizada por la Defensoría del Pueblo de la Provincia que dio como resultado que 2 de cada 10 trabajadores no sabe que cuenta con la prerrogativa cada vez que tiene un hijo o una hija.

La muestra se tomó de manera online sobre un universo de trabajadores, de 18 años en adelante, tanto del sector privado como del ámbito público, a través de las 57 delegaciones del organismo.

Se trató de un relevamiento provincial para conocer las características de las licencias y las prestaciones destinadas a los cuidados que tienen a cargo los trabajadores y en qué medida son ejercidos sus derechos para esas prácticas.

Gran parte de ese desconocimiento fue atribuido por los especialistas a razones culturales; a una tendencia de los hombres -por formación dentro de una sociedad patriarcal- a no atender las cuestiones de los cuidados hogareños, históricamente absorbidas como una función exclusiva de las mujeres.

La encuesta “Los cuidados en el ámbito laboral” fue realizada entre los meses de junio y agosto del año pasado, y ayer se dieron a conocer los resultados en el anexo de la Cámara de Diputados bonaerense durante un acto que contó con la presencia del Defensor del Pueblo de la Provincia, Guido Lorenzino; la Ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la PBA, Estela Díaz; la Subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual, Lucía Portos; y la Secretaria General de la Presidencia de la Cámara de Diputados de la Provincia, Paz Bertero.

Entre los datos más relevantes se destacan los que refieren al grado de conocimiento sobre las características de las licencias y su uso: 3 de cada 10 trabajadores desconocen la duración de la licencia por paternidad, y 2 de cada 10 de los encuestados padres señala que no se tomó dicha licencia aun correspondiéndole.

Asimismo, el 20,7 por ciento de los trabajadores encuestados no sabe si existe o no el reintegro por guardería en su lugar de trabajo, y 2 de cada 10 empleados desconocen si tienen o no el derecho a la licencia para cuidados por enfermedad de persona a cargo, familiar y/o conviviente.

“La distribución equitativa de las tareas de cuidado entre todas las personas es una condición fundamental para la consolidación de una sociedad más justa, para lo cual resulta indispensable un involucramiento activo por parte de los varones”, indicó Lorenzino.

Otro detalle que se advierte en el trabajo se relaciona con los comentarios despectivos que recibieron quienes hicieron uso de las licencias por paternidad. El 21,8 por ciento de ese segmento escuchó palabras tales como “dominado”, “de esas cosas se encargan las minas”, “ay… ahora trabaja de enfermero” y “si la que lo tuvo fue tu señora”.

Mora Blaser es socióloga especializada en temas de género. Opinó sobre los resultados de la encuesta que “si nos centramos en nuestra sociedad actual, con relación a las tareas de cuidado en el ámbito familiar observamos que, si bien en esta responsabilidad se han ido sumando los varones, siguen siendo las mujeres en mayor medida quienes continúan asumiendo las actividades vinculadas al mundo doméstico”.

En otras palabras, la también docente e investigadora resaltó el hecho de que debido a las funciones ejercidas históricamente de cuidadoras y organizadoras, a las mujeres se las ha ubicado en la práctica de esos roles “reforzados -dijo- por estereotipos de género asignados culturalmente”.

No obstante, Blaser aseguró que “en los últimos años se visualizan cambios, se habla de `nuevas paternidades´, y así son muchos los varones que de manera positiva y responsable, se van involucrando en el cuidado de sus hijos e hijas”.

La socióloga sostuvo que aunque se produjeron cambios en las prácticas de género, “nuestra sociedad aún presenta rasgos fuertemente patriarcales y machistas”.