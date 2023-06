Obligado a ganar

Llegó el día del gran partido del semestre para Estudiantes. Algunos creen que esta noche definirá su agenda para los próximos meses y por eso la expectativa va en aumento al punto de volver a vivir una noche de copa con entradas populares y plateas agotadas.

Estudiantes recibirá hoy a Bragantino de Brasil, y en caso de vencer quedará a un paso y medio de quedarse con el Grupo C de la Copa Sudamericana de fútbol y avanzar directamente a octavos de final.

El partido se jugará desde 21 en el Estadio UNO- Jorge Luis Hirsch, en La Plata, televisado por ESPN y con el arbitraje del peruano Kevin Ortega, asistido por sus compatriotas Michael Orué y Jesús Sánchez, y con Bryan Loayza, de Ecuador, en el VAR.

Bragantino y Estudiantes son punteros con 10 unidades en el Grupo G, muy lejos de Tacuary de Paraguay (3) y Oriente Petrolero de Bolivia, sin unidades.

Pero Bragantino es puntero por mejor diferencia de goles (+ 12 contra +9), motivo por el cual el Pincha debería ganar más allá de que en la última fecha recibirá a Oriente Petrolero y los brasileños a Tacuary.

El equipo de Eduardo Domínguez se está lamentando ahora no haber podido sumar más goles en su visita a Santa Cruz de la Sierra, cuando derrotó 1-0 a Oriente Petrolero, rival al que los brasileños le marcaron cuatr goles. El Pincha fue inmensamente superior pero no pudo trasladarlo a la red. Es más, por haber jugado buena parte del juego con dos hombres menos hasta estuvo en duda el triunfo.

En caso de registrarse un empate todo se definirá en la última fecha: Estudiantes recibirá al mencionado Oriente Petrolero y los paulistas a Tacuary. Pero claro, los platenses tendrían que ganar y marcar tres goles más que su rival, o bien que en Brasil Bragantino no pueda contra Tacuary. Ambos escenarios no asoman para nada sencillos por no decir que son casi imposibles y por eso la necesidad de sumar un triunfo esta noche a como dé lugar.

El ganador del grupo pasará directamente a octavos de final (pese a que matemáticamente todavía deberá esperar), mientras que los segundos jugarán en 16avos. ante un tercero en la fase de grupo de la Copa Libertadores.

En este caso Estudiantes o Bragantino serán los mejores segundos de la Copa Sudamericana y por ende se medirán contra el peor tercero, que podría ser Melgar, Barcelona de Ecuador o hasta el propio River. Todavía faltan dos fechas y parecer ser imposible aventurarse a eso. Lo que sí está definido es que el jugador de la Sudamericana defniriá la serie como local y dicho partido se jugará a mediados del mes de julio: el 12 y 19 de dicho mes.

Un equipo sin confirmar pero posible defensa de cinco

Estudiantes atraviesa una notable actualidad con Eduardo Domínguez como DT: suma en la Liga Profesional 11 partidos sin derrotas (con ocho triunfos y tres empates), ocupando la cuarta posición a 6 puntos de River, que tiene pendiente 65 minutos de juego ante Defensa y Justicia. sumados los cuatro partidos de la Sudamericana la cifra se estira a los 15 partidos.

Para esta noche el DT no quiso confirmar el equipo pero todo indica que volvería a pararse con tres centrales en el fondo y con dos laterales bien posicionados al ataque. Jugando de esa manera se mostró más sólido y la muestra de ello fue el partido del viernes pasado, cuando Barracas Central le generó mucho peligro cada vez que lo atacó. En aquella oportunidad el Pincha lo hizo con cuatro jugadores en el fondo y de eso tomó nota el entrenador.

Para esta noche el central Santiago Núñez regresaría por José Sosa, para que en el mediocampo lo hagan Fernando Zuqui, Jorge Rodríguez y Santiago Ascacibar, este último con mayor protagonismo de mitad de cancha hacia adelante.

Benjamín Rollheiser volverá a ser el jugador que flote entre el medio y el ataque, que en principio tendrá a Maurto Boselli, el jugador que superó el récord de Juan Ramón Verón como el máximo anotador en copas internacionales.

Bragantino, dirigido por el portugués Pedro Caixinha, exDT de Talleres de Córdoba, igualó sin goles como local ante Estudiantes, y viene de perder de visita ante Fluminense (2-1) en el torneo Brasileirao, en donde figura 13ro. con 11 puntos, a 10 del puntero Botafogo.

Los paulistas perdieron el domingo pasado contra Fluminenese en el Maracaná. El plantel se quedó allí luego del match y tras el entrenamiento del lunes ayer emprendió el viaje hacia nuestro país: arribó ayer y se ehtrenó en el campo de deportes de Gimnasia. Para Bragantino, también, es “El” partido del semestre y por eso su entrenador lo quiere afrontar con lo mejor que tiene a disposición.