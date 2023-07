Mal estacionamiento, al tope de las infracciones de tránsito en La Plata

El caótico tránsito vehicular de la Ciudad no para de sumar infracciones viales en cada jornada. En ese sentido, se informó desde la Municipalidad que durante el mes de junio hubo más de 3.000 infracciones, se secuestraron más de 130 motos y cerca de 80 autos. La infracción más recurrente fue el estacionamiento en zonas prohibidas.

En la Municipalidad de La Plata detallaron que según “los registros del área de Tránsito del Municipio, en el mes de junio se registraron 3.159 infracciones de tránsito, siendo aproximadamente entre 120 y 140 labradas diariamente. Además, se informó que se secuestraron 132 motos y 76 autos en el período mencionado”.

También indicaron que “la cantidad de infracciones varía según los días y del momento en particular de cada día. Por ejemplo, es mayor la cantidad de secuestros de vehículos que se realizan durante el horario nocturno que en el diurno. O, se registran más alcoholemias positivas en la noche de un fin de semana que en la tarde de un día hábil”.

También indicaron que del total de faltas detectadas, se puede establecer el siguiente ranking de las infracciones más comunes: Estacionamiento prohibido (incluye: estacionar en veredas y en doble fila; en entrada de garaje; en ochava; en paradas de micros; en espacios para personas con movilidad reducida; en paradas de taxis; en sendas peatonales, y por elementos sobresalientes, etc.), ocupa el primer lugar. Luego le sigue el faltante de licencia, de seguro y de cédula del vehículo; alcoholemias positivas; faltante de chapa patente y de VTV; no respetar el semáforo; faltante de casco; uso de equipos de comunicación mientras se conduce; faltante de matafuegos; no uso del cinturón de seguridad.

A pesar de las imágenes que se observan a diario cerca de las escuelas, comercios y clubes de la Ciudad, las infracciones por estacionamiento en doble fila parecen pocas si se contrasta con una simple observación: en enero hubo 60 actas labradas; en febrero, 56; en marzo, 71; en abril, 66; en mayo 58; y en junio, 52.

Otra falta grave que ocurre, pero con menor periodicidad, es la fuga en las zonas de controles viales, informaron fuentes oficiales.

Con respecto a las motos, las infracciones más recurrentes son: circular sin casco; sin licencia; cruzar en rojo; no tener espejos; circular con escape no reglamentario; sin VTV; por maniobras peligrosas, entre otras.

En tanto se labraron 126 actas por doble fila y 77 por estacionamiento en veredas. Las motos que cometieron infracción fueron secuestradas y alcanzan un total de 132.

Por su parte, en lo que va del mes de julio, llevan secuestrados 20 autos y 38 motos.

Durante el primer semestre del año, la Municipalidad de La Plata secuestró 1.726 autos y motos por infringir la Ley Nacional de Tránsito 24.449, en el marco de los operativos de Seguridad Vial que se realizan regularmente en la ciudad.

De acuerdo a un informe elaborado por la Dirección de Tránsito de la Comuna, se retuvieron 425 autos y 1.301 motos a raíz de los múltiples operativos que se llevaron adelante en distintas zonas del partido entre los meses de enero y junio inclusive.

“Los controles viales tienen la intención de velar por la seguridad de conductores y peatones y reducir los accidentes, garantizando que los vehículos que circulan por la vía pública lo hagan de manera responsable y en cumplimiento de la normativa vigente”, destacaron desde el Municipio.

Entre las infracciones a la ley que ameritan el secuestro de autos y motos, el informe menciona la circulación sin licencia de conducir y/o cédula de identificación del rodado, la ausencia del seguro reglamentario y los resultados positivos del test de alcoholemia.

Cabe señalar que de los procedimientos municipales participan inspectores de la Dirección de Tránsito, agentes de la Guardia Urbana de Prevención y efectivos de la Policía Motorizada y distintas comisarías.

Según se informó, las acciones del semestre se ejecutaron en puntos de alta circulación del casco urbano, como las plazas Moreno (calle 12 y 50), Matheu (avenida 1 y 66), Yrigoyen (avenida 19 y 60), Alsina (avenida 1 y 38), San Martín (avenida 7 y 54) y Malvinas (avenida 19 y 51).

Del mismo modo, los procedimientos se enfocaron en la zona del Paseo del Bosque (avenidas 1 y 122 entre 51 y 60) y en los parques Castelli (avenida 25 y 66) y Alberti (avenida 25 y 38).

Con respecto a los corredores seguros en zonas escolares, se explicó en la Comuna que “es mucho más amplio que el control de tránsito al ingreso y egreso de los establecimientos educativos. La medida apunta a otorgar mayor seguridad a las comunidades escolares, además de mantener un orden y fluidez en el tránsito. Con esta iniciativa se incrementó la presencia de personal de la GUP y se suma la visualización de las cámaras de prevención en cada zona. En ese marco, el Municipio también implementó la modalidad en escuelas primarias y secundarias como son el Colegio Inmaculada de 11, 45 y 46; la escuela de Estudiantes de La Plata, ubicada en 462 (Alvear) y 28; y el San José de 11, entre 51 y 53. En tanto, se indicó que la misma puede extenderse a otros establecimientos educativos, siempre que se cuente con el apoyo y compromiso de padres y autoridades directivas de las instituciones. De modo contrario, se dificulta su aplicación.

Con respecto a las localidades, en el primer semestre de 2023 las tareas se intensificaron en las zonas más transitadas de Villa Elisa, City Bell, Altos de San Lorenzo, Los Hornos, San Carlos, Villa Elvira y Lisandro Olmos, informaron en el municipio.

Cabe indicar que desde distintas Ongs vinculadas al tránsito, se remarcó que La Plata es una de las Ciudad con mayor grado de riesgo vial.

“Los innumerables incidentes viales e infracciones de tránsito que vemos a diario en La Plata ubica a la ciudad dentro de las ciudades del país más inseguras al momento de circular por sus calles”, indicó Pedro Perrota, presidente de la Ong Corazones Azules.

“Desde el inicio de nuestra ONG que venimos pidiendo y trabajando sobre dos temas: educación vial y mayor cantidad de controles viales activos y diarios en la ciudad.

“Se han perdido muchos años y ninguna de las dos cosas han sucedido, tenemos un estado municipal que no toma a la seguridad vial como una política pública activa; y a esto se le debe sumar la irresponsabilidad social existente al momento de movilizarnos ya sea como peatón, usuario o conductor”, agregó Perrota.

Como ocurre con distintos instituciones vinculadas al tránsito vehicular, es necesario realizar un profundo trabajo de concientización y educación a corto, mediano y largo plazo con distintas estrategias que apunten a crear personas responsables al momento de circular por las calles. Se deben cambiar las costumbres no adecuadas para la convivencia, y esto se logra con educación.

MÚLTIPLES INFRACCIONES

En la Ciudad suelen observarse infracciones de toda clase, que ponen en riesgo la vida de automovilistas, motociclistas, ciclistas y peatones.

Los deliverys se mueven, en gran mayoría, a su antojo. No respetan la mano y contramano, tampoco los semáforos ni las veredas, que utilizan como si fuera parte de la calle, ocasionando riesgo para los peatones y daños en las veredas que tanto cuestan reparar. Esto ocurre tanto en el casco urbano como en la periferia.

Los camiones y camionetas que hacen entrega de mercadería no respetan horarios, y muchas veces apoyan los productos en la calle, provocando riesgo en la vía pública para quienes circulan por el centro de la Ciudad, donde la doble fila gana por goleada en cada jornada.

En el primer semestre de 2023 se secuestraron 1.726 autos y motos por distintas infracciones

3.159 Infracciones se labraron en el mes de junio según informaron en la Municipalidad de La Plata. La mayoría tuvieron relación con irregularidades con respecto al estacionamiento vehicular (doble fila, sobre las veredas, entradas de garaje, en ochavas y paradas de micros, entre otras). Infracciones se labraron en el mes de junio según informaron en la Municipalidad de La Plata. La mayoría tuvieron relación con irregularidades con respecto al estacionamiento vehicular (doble fila, sobre las veredas, entradas de garaje, en ochavas y paradas de micros, entre otras).

La circulación sin licencia de conducir, alcoholemia y falta de seguro genera el secuestro del rodado