Denuncia por agua que brota de la calle en 15 y 78

Entre las pérdidas de agua por las que, día a día, se reclaman en la Ciudad, se hace lugar la esquina de 15 y 78, en Altos de san Lorenzo. Según denunció una vecina de esa zona “ABSA dejó los pozos abiertos y el agua se pierde a raudales, disminuyendo la presión de agua en la zona”. Siempre según la usuaria, el agua brota en dos puntos de esa intersección. “”n algunos momentos del día, directamente no hay presión”, dijo sobre el cuadro en su domicilio. La mujer sostuvo que viene reclamando por esa falla en la red desde hace varias semanas y no ha conseguido una respuesta efectiva desde la firma prestataria del servicio. “Ya no sabemos a quién pedirle una solución”, lamentó.