El plantel de Estudiantes pegó la vuelta a la Argentina luego de su largo, tedioso y poco redituable viaje por Guayaquil, en donde además de desgastarse sufrió una derrota que lo obliga a tener que ganar por más de un gol para clasificarse a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana.

Como había sucedido en la previa el viaje tuvo contratiempos. Nuevamente, como en la ida, tuvo que hacer una escala técnica en Santa Cruz de la Sierra para la carga de combustible y por un tema administrativo. Pero al despegar el avión debió aterrizar por un desperfecto en una de sus turbinas, lo que generó preocupación primero y fastidio después. La demora volvió a complicar todo.

La delegación albirroja regresó en un vuelo chárter de la empresa Aerocomercio, Recién alrededor de las 21 horas tocó suelo argentino y de inmediato los jugadores quedaron liberados hasta esta tarde, cuando comenzará la evaluación y la pregunta obligada: ¿quiénes están para jugar contra River pasado mañana en el Monumental? Sí, en breve el equipo sale a la cancha otra vez.

Los únicos jugadores que regresaron “tocados” de Ecuador fueron Santiago Núñez, que se resintió de una molestia muscular en el isquiotibial derecho, la misma dolencia que lo había dejado afuera del once inicial ante Racing pero que la lesión de Zaid Romero lo obligó a meterse en cancha. Seguramente será baja ante el Millonario y Ezequiel Muñoz tendrá la chance de volver a jugar.

Otro es el caso de Luciano Lollo, que en el primer tiempo sufrió un codazo que le provocó el corte del pómulo izquierdo. Luego del partido tuvo que ser suturado por el doctor Hugo Montenegro y se retiró del estadio con un apósito. Es duda para el partido ante el Millonario pero ante las ausencias tal vez deba jugar y esperar el descanso recién con Belgrano, para cuando podría regresar el exGodoy Cruz y Liga de Quito.

Si bien Eduardo Domínguez no es amigo de realizar modificaciones masivas en su equipo, para este juego del sábado no tiene muchas chances. No puede ni debe exigir más a determinados jugadores que en Ecuador dejaron en claro que no pueden más desde lo físico. Uno de ellos es Benjamín Rollheiser, que se fue exhausto del estadio Monumental de Guayaquil. Lo mismo Guido Carrillo.

Ahora bien, en la mitad de la cancha tiene a varios jugadores que necesitan frenar un poco con las cargas. Jorge Rodríguez viene teniendo demasiados minutos y es otro que se anota para quedarse en el banco de los suplentes.

Eso, sumado a algunos bajos rendimientos, es que ante River (que podría ser campeón antes de salir a la cancha) se vienen varias modificaciones e incluso algún debut. Un tema a analizar es el ingreso de Nicolás Fernández en la banda izquierda. El juvenil viene siendo observado y podría tener sus primeros minutos.