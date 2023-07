ECUADOR, ENVIADO ESPECIAL

Una vez terminado el partido en el Monumental de Guayaquil los jugadores se fueron todos juntos del vestuario visitante rumbo al colectivo que los trasladó hasta el hotel Hilton, donde pasaron la noche. Antes de dejar las instalaciones el delantero Guido Carrillo se detuvo para hablar con este medio. Lamentó el partido perdido, dijo que deben estar más concentrados en la puntada final y fue optimista de cara a la revancha del próximo martes en La Plata.

“Nos vamos con mucha bronca porque hicimos méritos como para llevarnos algo para la Argentina. Ellos tuvieron dos chances y nos convirtieron. Repito: hicimos méritos como para lograr un mejor resultado pero no se pudo”, comenzó el delantero que se bancó buena parte del partido contra los centrales locales y tuvo que retroceder para estar en contacto con la pelota.

El jugador nacido en Magdalena valoró el hecho de generar muchas situaciones de gol pero al mismo tiempo lamentó que se hayan perdido tantos goles, como uno propio en el primer tiempo que pasó muy cerca y el mano a mano de Benjamín Rollheiser minutos antes del segundo tanto de Barcelona.

“Lo más importante es que tenemos opciones de gol. Por eso seguramente tendremos que trabajar en ese aspecto. Algunas veces fallamos dentro del área pero nos las terminamos bien y otras fallamos el pase final en 3/4 de cancha. Nos viene costando eso y debemos mejorar porque no hay tiempo por delante”, continuó el delantero que tuvo una clara que pasó muy cerca del palo izquierdo del arquero local y otra que le sacaron cai en la línea.

Del rival dijo que fue un equipo muy duri, tal como sabían, que sacó provecho de la velocidad por las bandas. “Lo habíamos visto, sabíamos que tienen su poderío y por algo jugaron la Copa Libertadores. Son duros pero no tengo dudas que podemos revertir la situación en La Plata, la serie está más que abierta y lo vamos a pelear en nuestra y ante nuestra gente”, siguió ya con otro semblante en su rostro.

“Lo importante es que seguimos generando situaciones de gol, hay que convertirlas”

“Tenemos con qué y un gran plantel. No tengo dudas que podemos revertir esta serie. Ahora debemos volver, descansar bien y poner la cabeza primero en River y luego en la revancha contra Barcelona”, dijo.

Pese a que el factor climático perjudicó claramente al Pincha, cuyos jugadores pasaron de estar bajo una temperatura muy baja a un calor casi extremo, Carrillo no quiso ponerlo de exusa. “Son particularidades de esta Copa y de este continentetan variado. Está claro que llegamos por la noche y jugamos a las 22 horas pero no lo podemos poner como excusa bajo ningún punto de vista. Me quedo con lo que dije recién: hicimos un buen partido y nos faltaron pequeños detalles para poder llevarnos un empate y hasta un triunfo. En estas competencias los pequeños detalles te dejan afuera, debemos estar más atentos”, remarcó el jugador que tenía buenos recuerdo en el Monumental de Guayaquil y ante el rival del martes por la noche.

“Una lástima. Me acordé estos días de ese partido en 2015 acá y también el de La Plata donde me tocó convertir. Por suerte nos queda el segundo partido y trataremos de cambiar la suerte para clasificar de ronda”, anheló ante la pregunta de sus tantos convertidos en la Livertadores de 2015.

“Terminé un poco cansado, por el desgaste del partido pero nada más. Estoy a disposición para jugar cuando sea necesario”, cerró el delantero albirrojo en la zona mixta del estadio Monumental.

Carrillo podría ser uno de los jugadores que Eduado Domínguez tenga en cuenta para el partido revancha, pero en el caso que se incline por Mauro Boselli el jugador de Magdalena es número puesto para saltar al campo del estadio de River para el compromiso ante el Millonario por la Liga Profesional.

LA ALEGRÍA DE UN EXESTUDIANTES: PABLO TROBBIANI

Pablo Trobbiani, quien completa la dupla interina de Barcelona SC con Segundo Alejandro Castillo, habló en exclusiva con este diario sobre la derrota de Estudiantes en Ecuador por los 16avos de la Copa Sudamericana, que por supuesto fue la victria de su equipo en la previa de su despedida porque el Club anunció nuevo entrenador.

El interino del club ecuatoriano se mostró satisfecho con el rendimiento: “Estamos muy contentos, no porque sea Estudiantes, sino por cómo se jugó. Estudiantes tiene muchísima historia, he estado allí un año y sé lo que es. El cariño que me tienen y le tengo, me trataron como uno más cuando me tocó trabajar en el Club”.

“Fue un partido importante. Sabíamos que tienen jugadores muy importantes como Carrillo, Boselli, Rollheiser, Ascacibar, Rodríguez, Benedetti, Godoy. Sabíamos que iba a ser complicado”, agregó.

En cuanto al resultado del partido, aseguró que “gracias a Dios nos quedamos con los puntos y merecimos ganar por todo lo hecho en los 90 minutos. La clave fue atacar por los costados”.

Además, destacó dos puntos que Barcelona tuvo a favor, para leer el partido y quedarse con el resultado a favor, de cara al partido de vuelta en UNO: “Sabíamos que tenían debilidades en los costados, que atacaban por ahí con Godoy y Benedetti, que son peligrosos, sobre todo Godoy, fue así el gol. Pero la debilidad estaba por afuera”.

“Lo importante era recuperar enseguida, presionar alto y lo incomodamos bastante”, cerró Pablo Trobbiani.