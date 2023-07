Una fuerte polémica se generó en las redes sociales por el lanzamiento de parte del alcalde de Miami, Francis Suárez, para realizar una recaudación de fondos para su campaña presidencial 2024 en los Estados Unidos, con el "anzuelo" de que sus seguidores puedan ganarse entradas para el debut de la estrella del fútbol mundial Lionel Messi en la Major League Soccer.



"Gana tickets en primera fila para ver el debut de Lionel Messi en Inter Miami", reza el afiche que circula por las redes sociales personales del político estadounidense.

I'm entering everyone who Venmo's @ Suarez2024 $1 for a chance to win FRONT ROW tickets to see Lionel Messi's debut at Inter Miami!#FXS24 pic.twitter.com/7K9ublMiJS