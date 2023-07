La Plata es récord: habrá 31 listas para las PASO

La Plata batió un nuevo récord. No se trata de casos de inseguridad ni de accidentes de tránsito, sino de listas de candidatos que se anotaron para participar en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto. En efecto, en la capital de la Provincia fueron oficializadas 31 nóminas de aspirantes para competir por la Intendencia, un número que supera incluso a la populosa La Matanza donde hay inscriptas 30 ofertas electorales.

La Junta Electoral de la Provincia acaba de oficializar las listas y La Plata aparece al tope: ofrece un menú amplio y bien variado de candidatos que van de un extremo al otro del arco político.

Otros municipios donde suelen aparecer propuestas amplias son Lomas de Zamora, la mencionada La Matanza, Quilmes, San Isidro o Mar del Plata. Sólo Matanza se acercó a La Plata. El resto quedó lejos: Quilmes con 24, Florencio Varela con 23, Mar del Plata y Bahía Blanca con 22, San Isidro y Berazategui con 21 y Lomas de Zamora con 20.

Que La Plata tenga un amplio abanico de ofertas para las Primarias no es un hecho novedoso. Sí, el dato que se ubique al tope de un ranking que asegura un cuarto oscuro plagado de boletas y colores. También, de varias internas de alto voltaje político.

Existe un primer aspecto de análisis que acaso contribuya a explicar el por qué en nuestra ciudad haya tantas listas. Uno de ellos, quizás el principal, sea que Unión por la Patria oficializó nada menos que cinco propuestas.

Ellas son las que encabezan el ex intendente Julio Alak, la concejal Paula Lambertini, el también concejal Guillermo Escudero, el ex edil Gastón Castagneto y el ex juez en lo Contencioso Administrativo y también integrante del Concejo, Luis Federico Arias. Todos ellos irán con las boletas presidenciales de Sergio Massa y Juan Grabois. Y compartirán la candidatura bonaerense de Axel Kicillof.

También habrá internas en Juntos por el Cambio. Una de las listas estará encabezada por el intendente Julio Garro, que busca su segunda reelección. El jefe comunal es aliado al precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta y lleva como gobernador a Diego Santilli. Su desafiante será el senador provincial Juan Pablo Allan, dirigente referenciado con Patricia Bullrich. Su postulante en la Provincia es Néstor Grindetti.

LIBERTARIOS

El espacio de Javier Milei en La Plata no tendrá interna. El candidato a intendente de la Libertad Avanza es Luciano Guma.

Una de las novedades electorales será la apuesta vecinalista que a través de Buenos Aires Primero encabeza Mariano Penas.

La izquierda se presentará a través de varias vertientes. El Frente de Izquierda y de los Trabajadores irá a internas entre la lista que lidera Luana Simioni (PTS) y Daniel Rapanelli (PO).

No son las únicas vertientes de esa orientación ideológica. También presentó lista Política Obrera que anotó a Sergio Gómez de Saravia y el Movimiento Avanzada Socialista que va con el docente Eric Simonetti.

El armado del ex secretario de Comercio Guillermo Moreno denominado Principios y Valores inscribió como candidato a intendente a Diego Tarrago. Y el Movimiento Libres del Sur a Victoria Estermann.

En tanto, el armado del presidenciable Juan Schiaretti va en La Plata con Alejandro Santecchia, que inscribió el frente Hacer por el Progreso Social.

OTRAS OFERTAS

También se anotaron para competir el Encuentro Republicano Federal, cuyo candidato a intendente es Hugo Luna; la Corriente de Pensamiento Bonaerense (Violeta Yoshinaga), Política Abierta para la Integración Social (PAIS), que inscribió a Antonio Piperino y el Partido Vocación Social (Federico Ramírez Criado).

Por su parte, el partido Todos por Buenos Aires va con Javier Santisteban Meléndez; el partido Justicia y Dignidad Patriótica anotó a Gloria Fernández; el partido Celeste Pro Vida a Hernán Patelli y Esperanza del Pueblo a Alfredo Belén.

El partido Liber.Ar inscribió a Gustavo Castro y el Movimiento de Integración Federal a Gladis Alganaras. Los nacionalistas del Frente Patriota tendrán interna entre Leonardo Girod y Jorge Ríos.

En tanto, el Frente de Acción Solidaria anotó a Néstor Vázquez; Confianza Pública a Eduardo Caputo y Proyecto Joven a Alejandro Presa.