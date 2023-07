Avanzan con el Sindicato Nacional de "limpiavidrios" y "trapitos": ex barra del Pincha, secretario general

Fabián Giannotta, el ex jefe de la barra del Pincha

Luego de llevarse a cabo una asamblea, se avanzó con la conformación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Vía Pública. Allí fue elegido como Secretario General Fabián Giannotta, el ex líder de la barra brava de Estudiantes. Según pudo saber este diario, en las últimas horas se eligió al representante y se ingresó la documentación necesaria para que entre en funcionamiento y se le de un marco legal.

LEA TAMBIÉN Ex barra de Estudiantes se desligó de las acusaciones

Según explicó el propio Giannotta acerca de las actividades que engloba dicho gremio explicó que se trata de "los trabajadores de la cultura que están en los semáforos, limpiavidrios, cuidacoches, manteros, vendedores ambulantes, lustrabotas... son muchos los trabajadores que desarrollan su actividad en la vía pública y no tenían representación sindical".

Según se informó, el sindicato cuenta con la representación legal del estudio del Dr. Lucas Bianco, quién al respecto sostuvo: "Estamos contentos que nos hayan elegido para llevar adelante la parte legal del sindicato... Fabián (Giannotta) es un amigo y como peronista me llena de orgullo colaborar con una organización de trabajadores".

LEA TAMBIÉN Allanaron a un exbarra por un grave incidente en una pizzería

Preguntado por el paralelismo existente con el actual jefe de la barra del Pincha Iván Tobar, también sindicalista dentro de la Uocra, Giannotta refirió que "si bien yo no miro ni comparo ni opino sobre lo que hacen los demás me parece que la comparación no es válida ya que lo nuestro es un sindicato nacional creado desde cero".

¿Vuelve a la barra de Estudiantes?

En tanto, sobre recientes declaraciones de Giannotta que generaron revuelo por su posible vuelta a la cancha, negó rotundamente que su intención sea retomar el control de la barra. "Mi abogado representa reconocidos hinchas de Estudiantes y hemos compartido algunos asados pero no más que eso".

LEA TAMBIÉN Quién es quién

Consultado el letrado al respecto, también negó la versión y agregó que "yo soy hincha de Gimnasia y no tengo interés en la vida interna de Estudiantes. Es absolutamente falso que esté organizando facciones disidentes para tomar la barra de Estudiantes".