Allanaron a un exbarra por un grave incidente en una pizzería

Fabián Carlos Giannotta, ex líder de la barrabrava de Estudiantes y que estuvo ligado a varias causas resonantes, como el crimen de un joven en Berisso, en 2009, volvió a ser noticia por un allanamiento en un piso en el que habita en pleno centro de la Ciudad, a metros de la Legislatura bonaerense.

En un expediente que lleva adelante la fiscal Ana Medina y, por orden del juez de garantías Pablo Raele, una comitiva policial se hizo presente en ese domicilio en busca de un arma de fuego y de dinero en efectivo.

Según fuentes judiciales, el motivo del operativo, que no arrojó resultados positivos, fue la denuncia que le hizo otro condenado por ese asesinato de hace 14 años, a partir de una supuesta agresión que sufrió junto a un amigo y, la hija de este, menor de edad, en una pizzería de 49 entre 10 y 11, el 24 de junio pasado.

El denunciante contó que Giannotta, junto a un grupo de unas 10 personas, en el que había dos mujeres, los tomó a golpes y patadas, sacaron armas de fuego para amenazarlos y robaron 50 mil pesos, según surge de las actuaciones a las que este diario tuvo acceso.

Siempre a decir de la víctima, como no lo había visto más desde el momento de la condena, dejó flotando la sensación de que las relaciones entre ambos no habían quedado de la mejor forma. Por ese hecho o tal vez por otras razones, que no especificó.

Lo concreto fue que, realizado el procedimiento, no se encontró nada de interés para la pesquisa, que obviamente continúa a la espera del resultado de otras medidas probatorias como el análisis de las cámaras de seguridad.

PRESUNCIÓN

Un vocero ligado a la investigación aseguró que existe la fuerte sospecha de que alguien pudo haber filtrado el dato del registro y por eso no se descarta la posibilidad de que se apliquen sanciones.

“Se está merituando en detalle”, fue la escueta respuesta que realizaron los informantes.

La imputación es por los delitos de “amenazas, lesiones y hurto”.

Al parecer, el denunciante y su amigo, que también declaró en la causa y avaló en un todo los hechos narrados y sus circunstancias, coincidieron con Giannotta en la hinchada de Estudiantes, donde, se presume, quedaron problemas que nunca se terminaron de solucionar.