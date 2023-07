Alarma por una toma y clausura por un loteo ilegal

El drama de la ocupación de terrenos mantiene en vilo a los vecinos de una zona del Sur del Gran La Plata que en el inicio de la semana comenzaron a indagar y buscar respuestas para aclarar de qué se trataban los movimientos en un predios de 7 entre 640 y 642. “Evidentemente estamos ante una toma, se instalaron de noche”, manifestó uno de los frentistas. “Están enganchados de la luz, estuvo Edelap que los desconectó, pero se volvieron a conectar”, agregó. El terreno habría sido precariamente loteado y se construyó un obrador, pero no tienen ninguna cartelería ni publicidad que informe el tipo de proyecto en desarrollo. “En la zona hay varios loteos que están anunciados, pero en este terreno no hay nada ni tampoco obtuvimos respuestas por parte de la delegación Municipal. Cabe aclarar que es una zona donde es muy difícil lotear”, dijo otro frentista. Luego de varios reclamos, el terreno fue clausurado por la Comuna por no cumplir con la normativa vigente y carecer de documentación. Dentro del predio, se habían demarcado trazas y se había instalado un precario obrador con herramientas.