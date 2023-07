Primer empleo joven: prevalecen las urgencias económicas

“Estoy estudiando Medicina, que es mi verdadera vocación. Pero como mi familia no me puede bancar los estudios, no me quedó otra que buscar un trabajo para pagar los gastos del día a día. Trabajo de mañana en una casa de ropa del Centro. Ahí atiendo al público. No es algo que me guste mucho, pero me permite salir adelante”. El testimonio de Romina, es común al de muchos estudiantes de La Plata que tienen o tuvieron como primer trabajo uno que en nada se relaciona con lo que están estudiando. De hecho, un reciente informe constató que casi el 70 por ciento de los jóvenes empiezan a trabajar de algo que no se vincula con su carrera. Pero también prevalece el factor económico.

Si bien el primer trabajo casi nunca es para siempre, muchos no olvidarán de esa primera experiencia que lo vinculó al mundo laboral. Salomé estudia agrimensura en la facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata y sobre su primera experiencia laboral, cuenta a este diario: “Empecé en una farmacia como dispensadora para tener una mínima independencia económica. Sin embargo, siento que me pagaban poco para todo el trabajo que hacía, estaba a contrarreloj todo el tiempo y apurada para llegar con las obligaciones”, afirmó.

Desde la consultora Bumeran Argentina afirman que la encuesta realizada sobre el primer empleo arroja que el 67 por ciento de los trabajadores del país cursaban sus estudios cuando tuvieron esa oportunidad. Los datos que aporta el relevamiento, y que coinciden la mayoría de los jóvenes de la Ciudad consultados, las principales áreas donde se emplean son administrativas públicas -principalmente- y privadas, comercios en general y gastronomía. Las edades de los que dieron su testimonio rondan entre los 17 a 23 años y aportan los sentimientos y necesidades que les despertó su primera experiencia laboral.

“Derecho de piso”

Matías, que solo trabaja, explica que “empecé a los 20 años en un área administrativa y mi experiencia no fue tan buena, me trataban bastante mal”. No es el único testimonio que realiza una valoración negativa. Tamara que actualmente está empleada en un área contable -mientras realiza sus estudios de martillera y corredora pública a distancia-, pensando también en la independencia económica y aportar un ingreso extra en su casa, sostiene que “fue un horror cuando entré. Me hicieron pagar el famoso ´derecho de piso´por ser la más joven y todavía me sigue pasando”. Estos casos hacen referencia a situaciones de estrés, de baja remuneración económica y de precarización que vivencian sobretodo los de edad inicial en el mercado laboral.

Respecto al rango etario en que tuvieron la primera experiencia laboral, los encuestados por la consultora dijeron que empezaron a trabajar entre los 18 y 20 años y representan un 49 por ciento; el 27 por ciento contestó antes de los 18; el 18 por ciento entre 21 y 25; el 4 por ciento respondió entre 26 y 30 años; el 2 por ciento rondando los 31 y 35 y, el 0,15 entre los 36 y 40.

Comparado con los países de la región, desde la consultora afirman que Argentina es el segundo en emplear jóvenes a más temprana edad. Como es el caso de Luciano que recuerda su primera experiencia laboral a los 16 años “en una empresa que colocaba visuales, pantallas y luces en eventos privados o del Estado”.

En cuanto a los motivos que los impulsaron a trabajar a temprana edad la mayoría sostiene que es para tener su propio dinero para cubrir sus gastos. “Actualmente mientras curso la carrera de ingeniería mecánica,que es a lo que me quiero dedicar, trabajo en el rubro gastronómico para pagar mis estudios”, concluyó Luciano.

Economía y estudios

En ese sentido, el factor económico es lo que en mayor medida impulsa a los jóvenes a buscar una fuente de ingresos incluso cuando algunos de ellos también están completando sus estudios superiores. Como Lourdes que a sus 19 años, como muchos jóvenes que llegan a la Ciudad para estudiar en la Universidad, encontró la necesidad de aportar un ingreso a su familia y sostener sus estudios. Recuerda que fue duro: “Mi mamá llegó a tener tres trabajos para que pueda estudiar. Quería colaborar con los gastos y encontré empleo, por suerte, en lo que estaba estudiando: abogacía”. De la misma manera, Federico para ayudar a su familia a los 17 años, cuando todavía cursaba el colegio secundario, fue empleado en el sector gastronómico como mozo y cuenta: “Pienso en mi primer empleo y se me viene el olor a comida frita con el que llegaba a la secundaria casi sin dormir”, mientras bromea: “Qué aguante tenía el cuerpo”.

Nicolás, en cambio, realiza una valoración positiva de su primera experiencia laboral: “Superó mis expectativas”, sostuvo. Tiene 20 años y es empleado en un área operativa relacionada a la formación académica que cursa,arquitectura. De todos modos, la decisión de trabajar y estudiar “fue por necesidad”. En tanto, Francisco que concluyó la carrera de ingeniería electrónica recuerda con felicidad su primer trabajo en una heladería que era propiedad de su amigo, como una forma de “obtener independencia y recursos propios”. De esta oportunidad destaca el sentido de la responsabilidad que adquirió.

Mientras que Marco a sus 18 años es empleado en un comercio, empezó a trabajar “porque deseo tener plata para mis gastos y no depender tanto de mis papás”. Igual advierte que “fue un cambio muy drástico, yo finalicé la secundaria en pandemia y de ahí a trabajar. Te hace madurar en muchos sentidos, pero me sigue generando sentimientos encontrados, no terminas de disfrutar una etapa muy linda como la juventud”, finalizó.

Los más demandados

Los testimonios ilustran los datos aportados por la encuesta donde afirman que las principales áreas del primer empleo con mayor demanda son la administración, comercio, gastronomía y turismo. Sin embargo, cuando se desglosa por género son las mujeres las que mayoritariamente asumen lugares en áreas comerciales, ventas y negocios con un 27 por ciento de respuestas, atención al cliente, call center y telemarketing en un 12 por ciento y administración y finanzas en un 10 por ciento. Los varones, sin embargo optan por comercios, ventas y negocios, producción y manufactura y en oficios.

El país, se sabe, se encuentra en un contexto inflacionario e inestabilidad económica como escenario para el desarrollo de muchos jóvenes que buscan independizarse e insertarse en un mercado laboral con cada vez más informalidad. Esta situación acompaña el sentimiento de malestar y frustración de muchos adolescentes a la hora de realizar un balance sobre el ambiente laboral que recuerdan de su primer trabajo. En el caso de Sofía, explica que a los 18 años empezó a trabajar en un hotel y restaurante en el marco de las prácticas profesionales de la carrera que cursaba y afirma que “me sentí explotada por el poco salario que cobraba en ese momento en comparación con todo lo que significaba el trabajo y las horas empleadas”.

Florencia, mientras afirma que “la pasé tan mal que me llevó a consultar con una psicóloga y empecé terapia. Mi primer trabajo fue a los 23 años mientras terminaba la carrera de abogacía en un estudio, claramente no estaba preparada y necesite ayuda para acomodar mis tiempos y hacerme cargo de las responsabilidades que implica el mundo laboral”.