Elecciones 2023: Patricia Bullrich: "En 13 provincias a los empleados públicos nos los dejan ir a votar en libertad"

La precandidata a presidente por el PRO, Patricia Bullrich, aseguró que en más de la mitad de las provincias "no se puede votar en libertad" ya que "a los empleados públicos les controlan el voto".

Invitada al foro XVI Atlántico denominado "Iberoamericano: Democracia y Libertad", la ex ministra de Seguridad dijo: "Imaginate que en 13 provincias domina el Estado a través del látigo, a los empleados públicos no los dejan ir a votar en libertad, les controlan su voto". Y agregó; "Los tienen bajo un sometimiento total, entonces tenés a una parte de la población sometida con planes sociales y a otra parte de la población desesperada porque ha perdido su condición de país de clase media, de país culto, de país faro de la cultura no sólo latinoamericana si no iberoamericana".

En ese marco, Bullrich apuntó contra el peronismo al decir que es una fuerza política que sostiene un modelo de país "que impone una manera de gobernar" a los otros partidos cuando no está en el poder y que es a base de presión.

Tras recordar que el gobierno de Mauricio Macri fue el primer gobierno no peronista que pudo completar su mandato en casi 100 años, señaló que existe "un punto en común y es que en un momento ese gobierno se siente asediado frente a los cambios que tiene que hacer, y los factores de poder, sean sindicales, empresarios, ahora sociales con los grupos piqueteros que se han organizado. Hay una sistematicidad que frente a esa presión, se cede".

Fue en ese marco que argumentó que "en la Argentina de 23 provincias hay 13 provincias que tienen más empleo público que empleo privado. Esas provincias funcionan como cajas registradoras, cobran la coparticipación federal que les manda el gobierno nacional, de impuestos, pagan salarios, hacen un puente, dos puentes, una escuela y esa es la provincia".