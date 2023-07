Actualizan la guía para tratar la violencia escolar

¿Cómo abordar situaciones de violencia escolar? Una nueva edición de la guía para actuar en conflictos dentro de las comunidades educativas brinda estrategias de intervención, capacita al conjunto de los actores de las instituciones de enseñanza y señala cómo prevenir episodios de vulneración de derechos.

Las escuelas suelen ser escenarios de conflictos; se producen peleas entre los alumnos y las alumnas; circula el bullying; madres y padres en algunos casos terminan involucrados; parte de la violencia que viven en sus entornos los estudiantes es llevada a las aulas; y cumplen una función particular en estas situaciones las redes sociales, que fuera ya de los espacios físicos de las instituciones amplifican las crisis.

Impulsado por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia, a través de la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, y presentado en un acto en Mar del Plata, el manual se está distribuyendo en el total de los establecimientos educativos bonaerenses.

Se trata de una guía que se elaboró en 2012, se reversionó en 2014, y ahora se dio a conocer con una última revisión que añade a su contenido formas de abordaje de los fenómenos sociales que irrumpen o se visibilizan en esta época, como el “grooming”, los episodios de discriminación, y las diversidades sexuales.

Según se precisa, el material está pensado como una herramienta “no cristalizada” (de ahí que se apunta a revisiones periódicas) para “la intervención socioeducativa sobre los conflictos y las situaciones de vulneración de derechos que tienen expresión en el escenario escolar”.

La guía de prevención y abordaje de conflictos, se aclara en la misma introducción del documento, tiene la finalidad de “orientar” y “no dar recetas”, ya que, se explica, “cada situación es compleja y deber ser analizada en su particularidad”.

Se reúnen en el manual, dirigido a inspectores, equipos docentes, directivos y personal no docente, orientaciones para problemáticas que ya estaban planteadas en las anteriores versiones e indicaciones para el tratamiento de los temas más emergentes. Por esa razón se lo dividió en cuatro ejes: ESI/género, redes sociales, judicialización de relaciones y conflictos escolares y/o comunitarios, y patologización/medicalización de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas.

ampliación del territorio

Omar Fernández es docente de la Práctica Profesional de la cátedra de Ética y Derechos Humanos de la facultad de Psicología de la UBA (cátedra cuya titular es la doctora Elizabeth Ormart). El especialista destacó algunos de los temas que se ocupa la guía, como la forma de nombrar las problemáticas y la ampliación de la territorialidad que implica incorporar las redes sociales al ámbito escolar.

“Define con mucha claridad determinadas situaciones, mejora la terminología al no hablar de acoso escolar, por ejemplo, ni de bullying, porque es acoso en la escuela, ya que el acoso no es intrínseco del espacio escolar. Además, tiene en cuenta los fenómenos de esta sociedad hiperconectada en la que muchos de los conflictos surgen fuera del ámbito físico de la escuela, aunque sus actores pertenecen a esa comunidad. Hasta hace un tiempo, por no estar dentro del edificio escolar, al problema no se lo consideraba”, subrayó Fernández.