Este domingo en EL DIA: los riesgos de la inyección para adelgazar

Las nuevas tendencias de educación con escuelas experimentales y enseñanzas alternativas. Las familias optan, cada vez más, por inscribir a sus hijos en escuelas con otro tipo de educación, no tradicional. En La Plata, hay alternativas en instituciones que apuestan por talleres, cursos, actividades experimentales y otras formaciones innovadoras.

Obesidad y sobrepeso. Los riesgos de la nueva inyección par adelgazar. La llegada de una inyección que ayuda a regular el apetito generó dudas en los pacientes. Hay peligros en su uso que van desde la alteración del gusto, la deformación de rostros hasta el efecto rebote y otras consecuencias colaterales.

Lo que no se cuenta en la película de Oppenheimer. Sus mujeres y otros temas ocultos. El largometraje del físico fue un boom, pero el público advirtió omisiones que no contaron una parte importante de la historia. Las mujeres que no se mostraron, sus saberes no revelados y otros detalles desconocidos