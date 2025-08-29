¿Accidente o ataque? Repartidores preparan una movida por el joven que murió en el centro de La Plata

El Banco Central limita los movimientos de los bancos para contener el dólar
Tras el fallecimiento de Agustín Ferreyra, un repartidor de 24 años en pleno centro de La Plata, realizarán una protesta desde Plaza Moreno hasta Gobernación
Luego de la trágica muerte de un joven de 24 años en avenida 44 entre 3 y 4, mientras trabajaba como repartidor en La Plata, sus compañeros se manifestaron durante la jornada de ayer en Gobernación, para reclamar mayor seguridad y que se esclarezca el fallecimiento que, según testigos, habría sido en medio de un intento de robo.
Tras la jornada de ayer jueves, los repartidores de La Plata, Berisso y Ensenada se organizaron y pautaron una movilización para el próximo lunes 1° de septiembre "para pedir más seguridad y que nos cuiden a todos los trabajadores de la inseguridad que hay", mencionaron en su convocatoria.
"Entre más seamos mejor, así nos dan más bola", resaltaron y especificaron que la cita tiene lugar el lunes a las 13:30 en Plaza Moreno, donde "vamos a cortar en frente de la Municipalidad de La Plata y después nos vamos a mover para la Gobernación". Los trabajadores invitaron a todos "los vecinos que estén cansados de la inseguridad" a sumarse y advirtieron que la medida en calle 6 entre 51 y 53 podría durar toda la tarde.
¿QUÉ FUE LO QUE PASÓ ESA NOCHE EN LA PLATA?
Agustín Nahuel Ferreyra, un repartidor de Pedidos Ya, tenía 24 años. El miércoles por la noche apareció tirado sobre la rambla de la avenida 44 entre 3 y 4, cerca de las 11. Tenía el casco protector colocado, pero no se movía. Y cuando un equipo médico acudió a cubrir la denuncia, se confirmó lo peor. Su muerte.
Al parecer, en la mecánica de la acción impactó contra un árbol, lo que le provocó un trauma incompatible con la vida. El rodado, una Honda XR patente A167IFN, estaba a varios metros de su cuerpo, con la alarma sonora y lumínica activada.
¿Qué fue lo que pasó? Esa es la pregunta que todos se hacen, porque si bien el caso por ahora es investigado como una cuestión de tránsito, la pesquisa puede aportar pruebas que lleven a un cambio de objeto procesal.
De acuerdo a fuentes de tribunales, la UFI Nº 14 de María Scarpino está por ahora al frente de la causa. Si continúa o no en ella, dependerá fundamentalmente de los elementos de cargo que se logren recopilar a través de diferentes diligencias y pedidos de informe.
Los mismos voceros adelantaron que la fiscal ya requirió las imágenes de cualquier cámara de seguridad de la zona, pública o privada, que permita evaluar el escenario en el que se produjo el lamentable episodio.
¿Fue un accidente de tránsito provocado por un tercero, un despiste de la propia víctima o un ataque delictivo?
Esas hipótesis están arriba de la mesa de la Justicia y la Policía, que apuran una conclusión, sobre todo, para darle alguna certeza a la familia y los amigos de Ferreyra en este instante de profunda conmoción y dolor.
Se sabe que sobre la calle 3 entre 44 y 45 existe un centro de retiro de mercadería, por lo que no se descarta que Ferreyra haya tenido intenciones de esperar en ese lugar un nuevo viaje. Sin embargo, por estas cuestiones no aclaradas, la tragedia se interpuso en su camino.
En horas del mediodía de ayer, repartidores que trabajan para las app Pedidos Ya y Rappi se manifestaron frente a la Gobernación y la Municipalidad para reclamar medidas de seguridad y repudiar la muerte de su compañero. Dentro de ese grupo de trabajadores está instalada la idea de que a Agustín pudieron haberlo atacado en el marco de un intento de robo. Es sabido que los motochorros suelen interceptar a otros motociclistas por la espalda y los golpean para que pierdan el equilibrio y caigan al piso.
En esas circunstancias, totalmente vulnerables, pueden abordarlos con mayor facilidad y sacarle sus pertenencias y el rodado. También se ha contado que muchas veces logran desactivar la marcha de las motos arrancándole la llave del tambor. Lo cierto es que nadie a ciencia cierta puede afirmar que lo hayan querido asaltar. Tampoco si ofreció resistencia e intentó huir. Lo que sí se sabe es que su celular no estaba por ningún lado. Raro. Para eso, volvemos al principio, se deberá aguardar los resultados de la pesquisa.
LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD, CLAVES PARA DETERMINAR LO QUE SUCEDIÓ
En redes sociales, un sitio que suele no ser muy confiable, pero que a veces aporta elementos reveladores para dilucidar una cuestión espinosa, hay al menos un testimonio que refiere el paso -a toda velocidad- de una moto grande, tipo 1.000, por lo que se abrazó a la teoría del ataque.
Según su versión, también una camioneta se habría dado a la fuga de la escena. La fiscal Scarpino ya requirió al COM Municipal que le diga si tiene cámaras e imágenes del evento y a personal de la DDI local para que releve el barrio en busca de cualquier prueba o indicio de lo sucedido.
Al cierre de esta edición, en medios de escenas desgarradoras, se realizaba el velatorio del joven fallecido, que residía en la ciudad de Berisso. Allí un gran número de familiares, amigos y colegas se acercaron para darle el último adiós.
