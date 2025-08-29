Cine y memoria en el Coliseo Podestá, con entrada gratuita: presentan el documental Tiempos Circulares

Mañana a las 19:30 tendrá lugar el estreno de la película documental Tiempos Circulares en el Teatro Municipal Coliseo Podestá con entrada gratuita y por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.

La obra narra la historia de cuatro amigos y hermanos atravesados por la desaparición de sus padres. Unidos por esa experiencia, el filme muestra cómo vuelven a encontrarse una y otra vez con la premisa de que "su venganza es ser felices".

Tiempos Circulares obtuvo el premio del Polo Audiovisual Córdoba, recibió una mención especial en el Festival de Cine del Fin del Mundo y formó parte de la selección oficial del Festival de Cine de Las Alturas.

El estreno en La Plata contará con la presencia de su director, Andrés Dunayevich, y de los protagonistas, Carli y Pablo De la Fuente y Ramiro y Martín Fresneda, permitiendo un encuentro directo con el público.