Héctor Domínguez, muy crítico con la gestión Cowen: "Toda esta joda no puede ser gratis"

AUDIO.- El ex presidente de Gimnasia "despedazó" al oficialismo durante una extensa entrevista con La Redonda 100.3. A menos de tres meses de las elecciones en el club, puso en duda los logros que exhibe la actual CD y reclamó "una auditoría forense".

29 de Agosto de 2025 | 13:27

A su difícil presente futbolístico, con más partidos perdidos que ganados en el actual Torneo Clausura, Gimnasia le suma las tensiones que generan las elecciones de renovación de autoridades, programadas para noviembre próximo.

Y en ese escenario, quien salió a dar su visión del presente institucional albiazul fue el ex presidente Héctor Domínguez.

En los casi 50 minutos que duró la charla con los periodistas de "El Equipo Deportivo (La Redonda 100.3), el "Negro" fue muy duro con la gestión da la actual Comisión Directiva, encabezada por Mariano Cowen.

Tras los saludos de rigor, y sin esperar la primera pregunta, Dominguez tomo la iniciativa y afirmó que "no se pueden manejar miles de millones de pesos sin tener conocimientos básicos de un montón de cosas. Es inconcebible la degradación institucional que ha sufrido el club. Cómo mínimo, desde hace unos nueve años a esta parte se ha tomado el club en joda".

En esa línea, señaló que "lo que más me preocupa es que los más jóvenes lo han normalizado. Entre 1992 y 2004, cuando ocupé roles en distintos cargos,  incluso la presidencia, pasaron un montón de cosas en el club, la mayoría buenas: ascendimos a la Liga Nacional de Basquet, terminamos el estadio, agrandamos el Poli, el voley era el voley..., pero todo eso, los chicos que hoy tienen 25 años no lo vieron. No nos ocupábamos solamente del fútbol, nos ocupábamos de todo el club. Hoy no es ni una cosa ni la otra. Hoy es nada".

Al referirse al estado financiero del club, puso en duda los números que exhibe la gestión Cowen. "Hace unos días escuché al Presidente y a su vice en el programa de ustedes. En un momento dijeron que iniciaron su mandato con 18 millones de dólares, después dijeron 16. Ellos mismos se desdicen. Pero la pregunta del millón es: ¿por cuánto dinero vendió Gimnasia en estos últimos tres años?. Estoy seguro que ni los socios, los hinchas o ustedes, los periodistas, lo saben. No quiero exagerar pero debe ser por 12, 13 millones o quizás más. Y, sin embargo, esta gestión va a terminar con una deuda no de 11 millones, como dijeron hace unos días. Será de 14 o 15 millones de dólares, y es un absoluto disparate, con el agravante de haber incorporado en los últimos seis mercados de pases más de 40 jugadores, con poco valor de reventa. Toda esta joda no puede ser gratis".

En otro tramo de la Charla, Domínguez "invitó" al oficialismo a que defina su candidatura y defienda su modelo de club en las urnas. "Esto que estamos viendo no es un modelo de gestión. Esto es nada. Pero si defienden este estilo de manejo, que se presenten en las elecciones y veremos cuántos votos sacan. No se puede cambiar cinco veces de director técnico en treinta meses. Te da un promedio de seis meses de trabajo cada uno. No hay forma, así. Y sobre las incorporaciones, hay casos como el de Abaldo, que es plata tirada". 

Los últimos mercados de pases también fueron blanco de críticas del ex mandatario del Lobo. Al respecto, contó que "previo a las últimas elecciones, les dije que en la secretaría técnica no pongan a un representante o intermediario de jugadores. Es un grave error. No me dieron bola y de milagro no estamos en la misma situación en la que hoy está Colón de Santa Fe. No toman conciencia y no escuchan. Y para completarla, han traído los vicios malos de la política: mentirle a la gente; no publicar el padrón para las elecciones o asambleas; no enviar el balance 15 días antes; tomar como empleados a hijos, amigos, parientes. Eso es lo peor de la política y está instalado en el club, y les aclaro que yo soy apolítico. Ni kirchnerista ni libertario". 

Y agregó: "hay que mirar para adelante. Hay que hacer una auditoría forense que obviamente nadie ha querido hacer hasta ahora, y empezar de nuevo".

La entrevista completa, en el audio adjunto:

