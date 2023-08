El dramático relato de la platense "desfigurada" tras ser atacada a culatazos

La inseguridad no da respiro en la Región y otro violento asalto sacudió a un barrio platense. Una mujer terminó con su rostro desfigurado tras ser atacada a culatazos.

Ocurrió en 11 y 80, del barrio Monasterio en Villa Elvira, a las ocho de la mañana. EL DIA habló con la víctima, que contó en primera persona el calvario que vivió.

"Salí a pasear a mis perros y vi una persona sospechosa, pero salí igual. A la vuelta me estaban esperando y me dieron una golpiza, me pedían las llaves y como no se las di, me siguieron golpeando con los revólveres", afirmó la vecina.

A su vez, agregó: "Apareció una vecina y los puso en alerta. Le apuntaron y se fueron corriendo, yo quedé ensangrentada a la altura del palier. No me llegaron a robar nada porque no pudieron sacarme la llave".

"Hoy a la mañana me levanté y salí más tarde. Tomé una cuidadora y me va a acompañar todas las noches", explicó la vecina damnificada por el intento de robo que sufrió.