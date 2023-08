Un reclamo en Movistar terminó en la seccional

Lo que se planteó como un reclamo por falta de funcionamiento de la línea de telefonía fija en Villa Elvira derivó ayer en un entredicho que terminó con la presencia de policías dentro del centro de atención de 47 entre 8 y 9, y una mujer demorada en la comisaría primera.

La usuaria denunció que se presentó alrededor de las 11 de la mañana a reclamar por la reactivación de su línea, fuera de servicio desde el 21 de julio. La mujer de 70 años, quien pidió reservar su identidad (sólo se identificó con sus iniciales E.L.), sostuvo que no fue un problema técnico lo que originó la caída del servicio, si no una medida de la empresa Movistar. “En mi cuadra, otros vecinos tienen el servicio funcionando. Incluso, una persona compró la línea hace poco”, dijo la vecina de la calle 120 y pasó a relatar su versión del incidente: “Una empleada me dijo que sólo podían ofrecerme cambiar del servicio de telefonía fija al de la línea digital. No quiero eso y dije que no me iba a ir hasta que no me dieran una solución para mi línea. Entonces, llamaron a la Policía. Vinieron tres mujeres en un patrullero. Me sacaron del brazo y a empujones”.

E.L., docente jubilada, se quebró al contar que “me llevaron a la vereda y me hicieron subir al patrullero. Después, me llevaron a la comisaría”. Según indicó, estuvo alrededor de 2 horas y media en la seccional primera. “Me pidieron el DNI. Primero no se los quise dar. Luego se los di y me dijeron que me podía ir”. Según apuntó, no vio actuación ni le pidieron leer y firmar nada. “No es justo esto. No se puede privar de la libertad a una persona, ni por dos minutos. Empujándote al patrullero”.

Desde Movistar se sostuvo que la escena fue distinta: “Se le informó que por un problema técnico iban a reemplazar el servicio por uno digital. Le enviamos el anuncio y en un punto lo reemplazamos”. Según la fuente consultada en la compañía prestataria, ante esa información, la usuaria “insulta y agrede verbalmente a la gente y a los clientes”. Por eso, aseguró, llamaron a la Policía e incluso personal de la firma fue a la comisaría.

En ese sentido, desde Movistar se indicó que la mujer ya había estado en otras ocasiones en el centro de atención de 47, 8 y 9. “Es una persona súper conocida allí”, dijo.

La compañía, aseguró la fuente, está facultada para disponer el pase de modalidad, de línea fija (por cable) a digital, un servicio similar al de la línea celular. En este caso, “se le ofreció una bonificación, para que pague la mitad y se le ofreció el aparato sin cargo”.