Cirio tras la separación: “Mi Insta es una ebullición”

Jésica Cirio no vive como un duelo la separación porque, dice, necesitaba el cambio

Jésica Cirio habló a corazón abierto sobre su separación de Martín Insaurralde. “Es un año difícil, pero de aprendizaje. Las cosas a veces pasan para dejarte un mensaje, para evolucionar, para entender un montón de aspectos de tu vida. Y sí, por supuesto es triste, es angustiante, pero hay que tomarlo como parte de la vida y como parte de la evolución de uno”, afirmó la influencer, modelo y conductora.

Cirio habló con el portal Teleshow, a quien le dijo que ”ya pasó el duelo, desde noviembre”, y que “no sé si poner la palabra triste. Cuando uno se encuentra en un lugar donde necesita un cambio, necesita que la vida tome un camino diferente, no tiene que tomarlo como algo triste. Por supuesto es un momento donde uno tiene que entender el por qué, aceptar. Romper una familia es algo muy angustiante para cualquier persona, pero uno tiene que salir adelante y entender cómo se tiene que levantar. Creo en el entender y en la terapia, yo hago mucha terapia”.

Cirio dijo que está bien, aunque “triste todo esto de tener división con Chloe. Tenerla un día sí, un día no, es bastante complejo porque yo a Chloe la amo. Y hay un montón de momentos de la vida de ella que siento que los pierdo, pero bueno, con ayuda, con mis terapeutas trato de ir sobrellevando todo esto”.

Al respecto, se resignó: “Es lo que nos pasa a todos ¿no? El concepto de familia, uno dice “la familia tiene que seguir hasta que seamos viejitos”, el romper esa idea en mi cabeza que siempre quise es triste”.

En este momento, además, dijo que “hoy no tengo ganas de conocer a nadie sinceramente. Estoy bastante cerrada. Hoy estoy disfrutando mucho de Chloe. No tengo tiempo tampoco. Pero el día que me vuelva a enamorar lo voy a hacer público y se lo voy a contar a Chloe y va a ser normal, por qué no”.

Y contó que en estos meses aparecieron “propuestas mil. De salir, de todo. Pero es normal. Me separé y mi Instagram era una ebullición”.