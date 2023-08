Partidazo en Gonnet: Santa Bárbara “A” recibe al puntero

Santa Bárbara “A” (37 puntos), que marcha como escolta, recibirá esta tarde -desde las 16- al líder San Fernando “A” (39), en el marco de la tercera fecha del Top 10 del torneo Metropolitano de hockey femenino de Primera División. El conjunto tricolor cuenta con un encuentro más jugado (adelantó el choque con Italiano de la octava jornada), pero llega a este compromiso con una baja sensible: Vicky Granatt, quien junto a su hermana Majo, tuvieron que dejar el equipo para incorporarse a su nuevo club: Junior de Barcelona, que participa la División de Honor de España.

En la primera fase también se enfrentaron en la cancha de Gonnet con un empate 3 a 3. Santa “A” arriba a este partido arrastrando una serie de cinco victorias consecutivas, que lo posicionan en uno de los puestos de privilegio de la tabla de posiciones de la máxima categoría del hockey Metro; mientras que Sanfer viene de golear a SIC 4 a 1 y en sus filas cuenta con un gran potencial como es el caso de Lucía Sanguinetti, Eugenia Trinchinetti, Valentina Costa Biondi y Alina Piccardo (lleva marcados 18 goles en 17 fechas).

Cabe destacar que ambos conjuntos disputarán durante la semana que viene el Súper 8, torneo que es organizado por la Confederación Argentina de Hockey en Santiago del Estero. Lomas “A” e Italiano serán los otros clubes que representen a la Asociación de Bs As.

A continuación se detallan los partidos de los equipos platenses en las diferentes categorías de Reubicación:

Reubicación B/C Z1: Lanús (3, sexto) vs Santa Bárbara (3, octavo) y Champagnat (0, undécimo) vs San Luis “A” (6, segundo).

Reubicación B/C Z2: Universitario “A” (0, duodécimo) vs SAG de Lomas de Zamora (3, séptimo).

Reubicación C/D Z4: Pueyrredón (3, séptimo) vs Estudiantes “A” (4, segundo) y Universitario “B” (4, quinto) vs Lomas “B” (4, cuarto).

Reubicación D/E Z1: San Luis “B” (1, undécimo) vs Ferro Carril Oeste “B” (2, octavo).

Reubicación D/E Z2: Italiano “C” (0, duodécimo) vs Gimnasia “A” (4, quinto).

Reubicación D/E Z3: Colegio Mariano Moreno (3, quinto) vs Universitario “C” (6, segundo) y Santa Bárbara “C” (0, duodécimo) vs Atlético Chascomús (3, séptimo).

Reubicación D/E Z4: CUBA “B” (4, primero) vs Santa Bárbara “D” (4, cuarto).

Reubicación E/F Z2: CASI “D” (0, vigésimo primero) vs Universitario “D” (3, séptimo); Albatros (0, vigésimo tercero) vs Banco Central “C” (3, décimo tercero) y Santa Bárbara “F” (3, undécimo) vs Pucará “C” (13, décimo tercero).

Reubicación E/F Z5: La Martona (3, quinto) vs Coronel Brandsen (0, duodécimo) y Liceo Militar “B” (3, noveno) vs Everton (6, primero).

Reubicación E/F Z6: Comunicaciones (1, séptimo) vs Santa Bárbara (4, cuarto).

Reubicación E/F Z7: Gimnasia “B” (4, quinto) vs Gimnasia de Ituzaingó “B” (0, duodécimo).

Reubicación E/F Z8: Estudiantes “B” (4, segundo) vs Lomás “D” (3, séptimo).