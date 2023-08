Equipo remendado, cabeza en otro lado y una derrota sin discusión

El problema de jugar dos competencias con tan poco tiempo de descanso expone a equipos con plantel tan corto a partidos como el de ayer de Estudiantes, que de local cayó 3-1 ante Unión y sumó su segunda derrota en la Copa de la Liga, a 72 horas del compromiso más importante del año. De yapa dejó de lado una racha de 17 partidos sin perder como local.

El Pincha saltó a la cancha con muchos juveniles, que no dieron en la talla y, en algunos casos, desaprovecharon su chance. Pero a nadie pudo sorprender un rendimiento tan bajo atendiendo que no suelen jugar nunca como equipo y encima algunos futbolistas se conocieron casi en el vestuario.

Ya en el primer tiempo Estudiantes pagó las consecuencias de plantar un equipo sin rodaje colectivo, con un mediocampo que no pudo plantar bandera y que no encontró la pelota prácticamente nunca. En medio de un partido extremadamente aburrido y sin situaciones de gol, el local quedó expuesto ante un rival que con ganas lo metió en su propio campo (no en el área).

Los jugadores juveniles se equivocaron, pero también los más experimentados

El Pincha tuvo problemas para encontrar la pelota y sin ella el esquema de Eduardo Domínguez se fue desvaneciendo. Pero para peor las pocas veces que la encontró no tuvo peso ni continuidad. Muy errático Deian Verón, discontinuo Zapiola y lejísimos de sus compañeros el uruguayo Méndez. Conforme fueron pasando los minutos el partido se fue convirtiendo en un monólogo de la visita atacando por las bandas con Zenon y Luna Diale. Es más, la línea de cinco con la que inició se rompió pronto y los laterales jugaron en campo Pincha casi de manera constante. Pero fue tan liviano y carente de argumentos futbolísticos que Mariano Andújar y sus compañeros de defensa (que cometieron bastantes errores salvo Federico Fernández) no tuvieron demasiados apuros. Unión, pese a dominar territorialmente y controlar el balón no llegó a lastimar a Estudiantes en esos 45 minutos.

Poco y nada había mostrado el Pincha en el primer capítulo. Sin un remate al arco, con algún arrebato del colombiano Castillo sin profundidad, escaso aporte de Matías Godoy y un Méndez más preocupado por pelearse con Calderón que buscando los espacios. El precio que se paga por jugar con suplentes y encima sin demasiado rodaje. Pero nadie iba a reclamar nada, si la cabeza de todos (incluídos los hinchas) está puesta en el partido del martes.

Pero el fútbol es un deporte impredecible y la primera vez que tiró al arco llegó al gol. Fue con un recuperación en la mitad de cancha, un pase a Franco Zapiola que tiró un centro pasado para que, en el segundo palo, apareciera Alexis Castillo Manyoma que de cabeza despertó a la multitud y puso el 1-0 parcial, sorprendemte e inmerecido, pero tan válido como este deporte mismo.

Tras el descanso la escenografía fue la misma y al minuto mismo Deian Verón entregó muy mal una pelota para atrás y Domina definió demasiado abierto al segundo palo de Andújar. En la jugada siguiente llegó el gol de Mosqueira, tras un córner desde izquierda. Jugó rápido la visita y por el segundo palo apareció el jugador con la camiseta 17 para estampar el 1-1. Durmieron los centrales y el lateral izquierdo que observaron la jugada. Nadie podía sorprenderse. Ese fue el principio del fin.

Porque a los 11 minutos llegó otro error, muy grosero, esta vez de Mariano Andújar, que se enredó con la pelota en sus pies, la perdió y fue el 2-1 de Unión, de Gonzalo Morales. Fue la segunda falla del capitán, que pidió disculpas.

“Este martes, cueste lo que cueste, tenemos que ganar”, el grito final de los hinchas

Esa ráfaga visitante se completó a los 19 minutos, cuando otra pérdida en la mitad de cancha dejó a Gonzalo Morales con pelota dominada y camino a Andújar. Se equivocó Nicolás Fernández al arrojarse al piso porque no llegó y el delantero definió a un palo para el 3-1, un resultado que se ajustaba a lo que pasaba en cancha.

Recién en el tramo final mejoró con los ingresos de Nicolás Palavecino y Axel Atum, los únicos dos pibes que aprobaron en un equipo en el que jugaron muy mal los más jovencitos pero también los experimentados que acompañaron. En menor medida Martiniano Moreno, que tuvo una chance clarísima tras la habilitación de Atum, que hizo un jugadón por la derecha.

En lo minutos finales, ya perdido por perdido, se animó a jugar esos chicos que habían ingresado se hicieron cargo y elevaron la vara. No le alcanzó ni para el descuento, pero sí para dejar una imagen sensiblemente mejor. Al menos ya sabe Domínguez cuáles son los jugadores que puede tener en cuenta a la hora de un recambio.

En definitiva, una derrota que no sorprende y, es verdad que nadie recordará si se clasifica a semifinales, pero que será muy dolorosa y complicará sus ilusiones de meterse en la próxima Copa Libertadores por tabla anual. Todo dependerá del famoso martes...