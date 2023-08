VIDEO. Gambeta, toque y definición: así fue el primer gol de Lionel Messi en la MLS

El capitán del Inter Miami, sigue demostrando su calidad partido a partido. Luego de consagrarse campeón de la Leagues Cup y de pasar a la final de la Open Cup, Lionel Messi hace historia: ahora marcó su primer tanto en la MLS.

Faltando apenas dos minutos para que el árbitro del partido marque los minutos de adición, el genio frotó la lámpara.

Recibió una pase de "pirueta" de Jordi Alba, que apareció por la banda izquierda para sorpresas de los defensores del New York RB, que quedaron sin reacción. Tras ello, Messi tomó la pelota, giró y le puso un pase filtrado a Benjamin Cremaschi, que con un gran gesto de gentileza, se la devolvió al medio y el capitán campeón del mundo con Argentina, solo debió empujarla.

Con este tanto, Lionel marca su primer grito en esta liga, aunque no es el primero con esta camiseta, ya que lleva 11 en total.

Otra cuestión a destacar es que su equipo, por la liga local, no ganaba hace 11 fechas y se encontraba en las últimas posiciones. Ahora, teniendo al "10", parece que aún quedan esperanzas.

For his first regular season goal for the club 🎉



Cremaschi ▶️ Messi!#RBNYvMIA | 0-2 pic.twitter.com/jyzfCqMKwQ