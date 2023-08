La agenda deportiva del domingo: partidos, horarios y TV

Este domingo será de súper acción en la Copa de La Liga. El plato fuerte estará en Avellaneda, en un duelo por la zona baja de la tabla anual, donde se enfrentarán Independiente ante Vélez. Por su parte, Boca visita a Sarmiento y River será local ante Barracas Central. A su vez, un gran cruce espera en la Liga de España, entre el Villarreal y Barcelona. A continuación eventos, horarios y transmisión televisiva.

COPA DE LA LIGA

14:30 Godoy Cruz. vs Central Córdoba TNT SPORTS

14:30 Platense vs. Defensa y Justicia ESPN Premium

17:00 Sarmiento vs. Boca ESPN Premium

19:00 Independiente vs. Vélez TNT SPORTS

21:00 River vs. Barracas TNT SPORTS

LIGUE 1 DE FRANCIA

11:55 Lorient vs. Lille STAR +

15:30 Niza vs. Lyon STAR +

PREMIER LEAGUE

09:50 Burnley vs. Aston Villa STAR +

09:55 Sheffield United vs. Manchester City STAR + / ESPN

12:20 Newcastle vs. Liverpool STAR + / ESPN

BUNDESLIGA

10:20 Mainz 05 vs. Eintracht Frankfurt ESPN 2/ STAR +

12:20 Bayern Munich vs. Augsburg STAR +

SERIE A

13:20 Juventus vs. Bologna ESPN 2/ STAR +

13:20 Fiorentina vs. Lecce STAR +

15:30 Napoli vs. Sassuolo STAR + / ESPN

15:30 Lazio vs. Genoa STAR +

LIGA DE ESPAÑA

12:30 Villareal vs. Barcelona DGO

14:20 Valencia vs. Osasuna ESPN Extra/ STAR +

16:30 Athletic Bilbao vs. Real Betis DGO



PRIMERA - NACIONAL

13:10 Almirante Brow vs. Deportivo Morón TYC SPORTS PLAY

15:00 Almagro vs. Guillermo Brown TYC SPORTS PLAY

15:30 Chaco For Ever vs. Ferro TYC SPORTS PLAY

15:30 Deportivo Maipú vs. Quilmes TYC SPORTS PLAY

15:30 Club Mitre vs. Deportivo Riestra TYC SPORTS PLAY

BRASILEIRAO

10:50 RB Bragantino vs. Cuiabá ESPN 3/ STAR +

16:00 América Mineiro vs. Sao Paulo STAR +

16:00 Botafogo vs. Bahía STAR +

16:00 Gremio vs. Cruzeiro STAR +

18:30 Atlético Mineiro vs. Santos STAR +

18:30 Athletico Paranaense vs. Fluminense STAR +

18:30 Palmeiras vs. Vasco STAR +

18:30 Fortaleza vs. Coritiba STAR +

F1 - GP DE PAÍSES BAJOS

09:00 Carrera STAR +

EREDIVISIE

09:20 Feyenoord vs. Almere City STAR +

MUNDIAL DE BÁSQUET 2023

09:30 Lituania vs. México DGO/ DSPORTS+ / 1613

10:30 Francia vs Letonia DGO/ DSPORTS 2 / 1612

TORNEO FEDERAL A

11:05 Sol de Mayo (V) vs. Germinal DGO/ Dsports

LA LIGA 1-2-3 DE ESPAÑA

12:00 Racing Ferrol vs. Sporting Gijón STAR +

14:30 Amorebieta vs. Andorra STAR +

14:30 Mirandés vs. Espanyol STAR +

16:30 Leganés vs. Albacete STAR +

TEST MATCH

12:30 Francia vs. Australia STAR +

GOLF: TOUR CHAMPIONSHIP

13:00 Vuelta final ESPN 3/ STAR +

PRO LEAGUE (LIGA DE BÉLGICA)

13:20 Anderletch vs. Charleroi DGO/ FOX SPORTS

SUPERLIGA DE TURQUÍA

15:30 Fenerbahçe vs Instanbul BB DGO/ FOX SPORTS 2

BRASILEIRAO SERIE B

15:45 Chapecoense vs. Avaí STAR +

21:30 Sport vs. Ituano STAR +

TOP 14 DE FRANCIA

16:00 Toulouse vs. Montpellier STAR +

INDYCAR SERIES

16:30 Carrera ESPN Extra/ STAR +

MLB (MAJOR LEAGUE BASEBALL)

17:00 Seattle Mariners vs. Kansas City Royals STAR +

20:00 San Francisco Giants vs. Atlanta Braves ESPN 2/ STAR +