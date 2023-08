Multitudinario apoyo a Pablo Alarcón en Plaza Francia con su espectáculo a la gorra

Sabido es que el reconocido actor Pablo Alarcón trabaja en la calle y a la gorra en medio de la crisis económica que atraviesa nuestro país. “No tengo trabajo en teatro en este momento y esta me pareció una buena oportunidad. No necesito trabajar ya a esta altura de mi vida, necesito ganar guita para vivir”, confesó Alarcón.

Sin dudas, sus dichos generaron mucha repercusión y angustia en el público que lo vio durante tantos años brillar tiempo atrás.

Y este lunes, un día después de su nueva presentación en la Plaza Francia, el actor contó que El Discurso sobre la servidumbre voluntaria tiene lugar todos los domingos de 15 a 17 en Recoleta, junto al músico Augusto Gavilán: “Hubo muchísima gente que se acercó con mucha entusiasmo, emoción y cariño”, fueron las primeras palabras de un Pablo Alarcón emocionado. Consultado sobre su actuación, el artista contó:” Estoy interpretando un texto de un francés de un chico de 18 años que en el año 1548 en Francia ante la altísima corrupción de un gobierno salió a gritar por las calles lo que se llamó El discurso de la servidumbre voluntaria o el contra él, que es el gobierno”.

Asimismo, agregó: “Es un espectáculo que está contra la corrupción. A estos tipo de gobiernos no lo defiende el ejército, los defiende cuatro o cinco cómplices, socios en el fruto de sus saqueos, ladrones…”, señaló y agregó: “El gobierno no necesita gente hábil, necesita gente codiciosa que se acerca al poder para enriquecerse, se ofrecen ante el poder como ante el matarife hasta con su sangre”.

Y sobre el publicó, Alarcón confesó emocionado: “La gente se acerca después del espectáculo y es muy bello. Yo ya lo había hecho en una época de mi vida cuando me tuve que ir del país cuando en el gobierno peronista de Isabel Perón me vinieron a matar a casa, salí rajando por supuesto, no le voy a poner pecho a las balas. No soy como lo políticos que dicen ‘yo si no tengo laburo salgo de caño’. Mi cultura es el laburo”.

Por último, Pablo Alarcón aseguró: “Vamos a hacer una función frente a la Casa de Gobierno para gritarle al gobierno este texto y después vamos a ir al Congreso donde haremos lo mismo. Y después iremos a Tribunales, a Plaza Libertad”.