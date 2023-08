Otro round en el PRO: Bullrich relativiza apoyos a Larreta

“Son dos votos”. Así minimizó ayer Patricia Bullrich el apoyo de María Eugenia Vidal y Facundo Manes a la candidatura de su rival en la interna de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta. Fue durante durante una recorrida de campaña por Olavarría. La ocurrencia generó aplausos de los dirigentes y los militantes que la acompañaban.

“¿Se siente traicionada?”, le consultaron a Bullrich los medios locales. “No, son dos votos; nuestra decisión es estar con la gente y vamos a ganar por más de dos votos, estamos tranquilos”, fue la respuesta textual de la líder “halcón”.

Los apoyos que sumó Rodríguez Larreta en las últimas horas, especialmente el de la diputada nacional Vidal, elevaron la tensión en una interna de Juntos por el Cambio que ya venía caldeada. El bullrichismo se enojó con la exgobernadora bonaerense porque la acusa de romper la neutralidad que había prometido mantener en el inicio de la campaña.

Su posicionamiento, revelado el miércoles por ella misma con un tuit, también le valió el enojo del ex presidente Mauricio Macri, quien planteó que así Vidal había “gdesdibujado”h su perfil político.

También hubo muy fuertes expresiones de hombres ligados a Bullrich, como su jefe de campaña, Juan Pablo Arenaza, quien sugirió una mercantilización de la decisión de Vidal. O de Cristian Ritondo, cabeza de la lista de diputados nacionales por la Provincia en el esquema bullrichista y hasta hace nada un vidalista histórico.

Larreta responde a su manera

Inicialmente, Rodríguez Larreta no se subió a la pelea. El miércoles, incluso, reunió a su mesa chica para instarlos a que no entren en el tironeo con Macri. “Nosotros sigamos con nuestra línea. No confrontamos ni hablamos de los otros. Es un tema de él (por el expresidente)”, fue la línea de bajada.

Lo único que se le escuchó a Larreta inmediatamente después de que Bullrich hablara de “los dos votos”, ayer, fue una ratificación de su postura casi zen. Durante un acto en Mendoza dijo algo que puede leerse como una respuesta a su rival: “Trabajar con esos dirigentes (por Vidal y Manes) es un gran orgullo y vamos a seguir sumando a millones de argentinos que impulsen el cambio“, dijo.

Nota al pie: el alcalde porteño recorrió la localidad de Las Heras y visitó el Centro Catalán de esa ciudad, donde bailó una chacarera junto a un grupo de jubilados, acompañado por el intendente de la capital provincial, Ulpiano Suarez. Las imágenes del baile del precandidato rápidamente se viralizaron por las redes sociales, cargadas de ironías por su desempeño, digamos, más bien flojo. El propio Larreta se sumó a las bromas.

Esperando a Macri

Conviene volver a Macri. Su enojo con Vidal, para muchos, es un indicio de lo que viene. Es que hay cierta expectativa en el PRO respecto a si el expresidente blanqueará lo que intramuros se da por hecho: su opción por Bullrich. Concretamente, si dirá que va a votar por ella para, supuestamente, apuntalarla en las Primarias Abiertas del próximo domingo 13.

Trascendió que el lunes que viene Macri dará una entrevista por televisión y allí podría revelar su decisión. “gSeré ecuánime, pero no neutral”h, dijo alguna vez sobre el tema cuando explicó que se veía en el rol de “garante del cambio”.

En el bullrichismo hay opiniones divididas sobre la conveniencia de ese apoyo. Una línea cree que es decisivo, sobre todo para asegurar el voto amarillo duro, el más extremo. Pero otra línea piensa que eso puede dar la sensación de cierta falta de autonomía de Patricia, de que reporta a Macri a la hora de tomar decisiones. Un lazo del Rodríguez Larreta se desprendió hace tiempo cuando desafió su liderazgo definitivamente y se independizó de su ex socio político.

su voto es “esencia de la democracia”

Mientras, Vidal le restó importancia a las críticas de Mauricio Macri por su apoyo a la precandidatura presidencial del jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, al sostener que respeta las opiniones, pero que dijo “con libertad a quién votaba, y eso es la esencia de la democracia”.