La agenda deportiva del sábado: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva de este sábado tendrá varios compromisos amistosos que prometen grandes partidos, de cara a la preparación del arranque de sus respectivas ligas. Además, sigue la Primera Nacional con encuentros que comienzan a definir quienes pelearán por el ascenso a primera división. Por otra parte, Los Pumas se enfrentarán a Sudáfrica en el Test Match. A continuación eventos, horario y transmisión televisiva.

PRIMERA NACIONAL

12:10 Dep. Madryn vs Quilmes

15:00 Almagro vs San Telmo

15:30 Villa Dalmine vs Gimnasia (J)

18:10 Chacarita vs Tristan Suárez

20:10 Alvarado vs Def. de Belgrano

AMISTOSO

08:30 Bayer Leverkusen vs West Ham United STAR +

08:45 Manchester United vs Lens

10:20 Eintracht Frankfurt vs Nottingham Forest STAR +

13:20 Crystal Palace vs. Lyon STAR +

20:00 Real Sociedad vs. Betis STAR +

23:00 Atlético Madrid vs. Sevilla STAR +

PRIMERA "B"

15:30 Argentino (Q) vs Dep. Armenio

15:30 Villa San Carlos vs Ituzaingó

15:30 San Miguel vs Comunicaciones

15:30 Acassuso vs Talleres (RdE)

16:05 Colegiales vs Merlo

19:10 Argentino (M) vs Dock Sud

BRASILEIRAO

16:00 Santos vs Paranaense STAR +

18:30 Goias vs Fortaleza STAR +

18:30 Internacional vs Corinthians STAR +

21:00 Fluminense vs Palmeiras STAR +

MUNDIAL FEMENINO AUSTRALIA/NUEVA ZELANDA 2023

23:00 Países Bajos vs Sudáfrica DSports / DGO

ATP 250 - KITZBÜHEL

08:00 Final STAR +

PRIMERA C

15:30 Laferrere vs Leandro N. Alem

15:30 Excursionistas vs Atlas

15:30 Gral. Lamadrid vs Puerto Nuevo

15:30 Real Pilar vs Sp. Italiano

TEST MATCH

13:15 Gales vs. Inglaterra STAR + / ESPN

15:30 Los Pumas vs. Sudáfrica STAR + / ESPN

20:00 Chile vs. Argentina XV STAR +