Tarragona aceptó la propuesta y seguirá ligado a Gimnasia

Se terminó la novela de Cristian Tarragona. Después de varias idas y vueltas y del interés que había surgido por parte de Unión, el delantero se quedará en Gimnasia y estará disponible para la próxima Copa de la Liga Profesional que se pondrá en marcha dentro de dos semanas.

En las últimas horas se conoció la decisión que tomó el jugador, después de la oferta económica que le hizo llegar la institución.

Y esa nueva propuesta contractual, con una mejora importante para una extensión por doce meses más, quedará para más adelante, a raíz de lo que se arregló entre las partes.

Esto quiere decir que las partes acordaron la continuidad de su vínculo contractual, como estaba estipulado, hasta diciembre de este 2023, pero con una mejora importante en el salario que percibirá el delantero.

Una vez que finalice el contrato vigente que une a Tarragona con Gimnasia, volverán a sentarse a dialogar para analizar la posibilidad de realizar un nuevo vínculo contractual hasta diciembre del año que viene. Todo es cuestión de dialogar y encontrar un acuerdo definitivo para que las partes queden satisfechas.

Durante los últimos días, las especulaciones se apoderaron de una situación que parecía no tener retorno. Tras no poderse consumar el traspado al Rojo, inmediatamente surgió un tercer equipo interesado en contratar los servicios de Cristian Tarragona: Unión.

Según se supo, la entidad de Santa Fe había mantenido charlas con el entorno del atacante, tras al frustrada transferencia a Independiente y de la ruptura del propio jugador con su agente. Tarragona es hincha del Tatengue y muchos especularon que ese aspecto iba a incidir para su futuro, pero finalmente, Tarragona decidió continuar ligado al equipo que conduce Chirola Romero.

¿se hace lo de Melluso a Chipre?

La salida de Gimnasia de Matías Melluso, para que continúe su carrera en el PAFOS de Chipre se había cerrado en los últimos días. Sin embargo, un contratiempo físico del futbolista podría hacer frustrar el pase, por lo que la CD del Lobo espera novedades al respecto.

El propio defensor se encuentra en Chipre aguardando con cierta ansiedad sobre su futuro, mientras los clubes mantienen un diálogo para solucionar la cuestión.

¿Qué sucedió? Después de su arribo a Chipre, Melluso se sometió a la revisión médica de rutina. Y en medio de la misma, los profesionales del PAFOS determinaron que el marcador lateral izquerdo arrastra una lesión más grave de lo que preveían (tiene un desgarro grado 3) y, según sus estudios, necesita una cirugía y cuya recuperación demandará un tiempo mayor a lo pensado.

No obstante, se supo que el propio Melluso hizo una interconsuta con otro profesional (que no pernecene al PAFOS) y le informaron que no tiene que ser operado.

Lo mismo le habían dicho los médicos de Gimnasia. De todos modos, se espera de un momento a otro lo que se decida de una junta médica, que resolverá los pasos a seguir. Mientras tanto, el pase del jugador se encuentra en stand-by.