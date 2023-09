Otra prueba de la Unesco dejó a la vista las fallas del sistema educativo argentino

Otra evaluación de alcance internacional volvió a marcar el deterioro del sistema educativo argentino y el bajo nivel que exhiben los alumnos, en este caso los de 3er. grado, al concluir que la mitad de ellos no comprende lo que lee.

Tal como se informó en este diario, el preocupante resultado fue obtenido y dado a conocer en estas jornadas por la Unesco, a cargo de las conocidas pruebas ERCE (Estudio Regional Comparativo y Explicativo), que otra vez expusieron la caída en picada que sufre la escuela pública de nuestro país.

No es la primera vez que se obtienen referencias de esta naturaleza. Hace cuatro años, también desde la Unesco, se aludió al preocupante rendimiento de alumnos argentinos y varios especialistas y pedagogos alertaron por el “notorio atraso del sistema educativo argentino”, cuyos escolares no sólo no tuvieron un buen desempeño respecto de años anteriores sino que experimentaron un fuerte retroceso.

Como se sabe, la Unesco que testea los rendimientos académicos de los alumnos de América Latina y el Caribe ahora dictaminó que la mitad de quienes asisten en la Argentina a 3er. grado no comprende lo que lee.

Alarmada por este dato y a propósito del Día Internacional de la Alfabetización -declarado por la Unesco-, que se celebró el viernes, la organización no gubernamental Argentinos por la Educación inició una campaña que consistió en convocar a otras entidades de la sociedad civil para trazar, entre todas, estrategias que empujen a la instrumentación de políticas que prioricen en la agenda educativa la comprensión lectora.

Según se detalló, frente al diagnóstico establecido tras las pruebas, la entidad y 130 ONGs más iniciaron una campaña de alfabetización que incluyó la llamada “gira federal”.

Así, se realizaron diversas actividades y reuniones con referentes educativos, docentes, directivos de escuelas y familias de diferentes provincias. En los últimos dos meses, Argentinos por la Educación ya pasó por Chaco, Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero.

Sobre la base de pruebas anteriores, el educador Jaim Etcheverry había afirmado que lo acontecido “es lamentable y una vergüenza. Estos resultados confirman una tendencia que se viene dando desde hace veinte años, incluso en otros estudios como Pisa y Aprender”. El especialista advirtió que, en muchas otras materias, nuestro país está por debajo del promedio de otros países de la región. Otro especialista, Alieto Guadagni, expresó su preocupación por la decadencia educativa del país y remarcó que “la riqueza hoy está en el recurso humano”.

Si bien es complejo que un indicador pueda sintetizar la multiplicidad de factores que hacen a la formación de una persona, estas pruebas internacionales tienen la ventaja de contar con un amplio reconocimiento en el mundo y permiten comparar el desempeño de los sistemas educativos a lo largo del tiempo. Sería, entonces, desatinado no extraer conclusiones acerca de los resultados, basándose en cuestionamientos o relativizaciones de tipo técnico. Los pocos logros y las muchas frustraciones están a la vista, a menos que se prefiera no ver.

Frente a un planeta globalizado y cada vez más competitivo, ninguna nación puede darse el lujo de no preparar a sus jóvenes generaciones y ponerlas a la altura de los enormes desafíos que las aguardan. Sin una debida formación de los chicos y jóvenes, cualquier país se auto-condena al subdesarrollo y la pobreza.

Es preciso entonces, sin pérdida de tiempo, sin plantear debates estériles, jerarquizar a los planteles docentes y, en lo esencial, estimular a los jóvenes al hábito del estudio y de la lectura, puesto que son valores que siguen apareciendo como un medio irremplazable para formar la personalidad e instalarla en la realidad histórica y social en que viven.

Pero también el sistema educativo debiera profundizar en plenitud el dominio de materias como la Matemática e irradiar los nuevos aportes que ofrece la tecnología -los medios audiovisuales, las computadoras, en resumen el mejor estudio de las llamadas ciencias duras- como factores definitorios de una formación cultural completa.

El sistema educativo argentino hoy está en deuda con millones de chicos que acuden a él para formarse como futuros habitantes de un mundo cada día más exigente.