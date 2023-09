VIDEO. Es de Berisso, encontró $1 millón, los devolvió y rechazó una recompensa: una historia de esas que no abundan

Lautaro González es oriundo de Berisso y trabaja en una empresa que funciona como corralón y ofrece artículos para el hogar. Este viernes, en la sucursal de Camino Gral. Belgrano y 514, tuvo un gran gesto al devolver un bolso que se encontró, que contenía la cifra de un millón de pesos.

En diálogo con EL DIA, el joven de 19 años aseguró: "Yo estaba trabajando y me encontré un bolso en un carrito. Agarro al carro con bolsa y todo y lo llevé al seguridad. Hasta ahí no lo había abierto nadie. Yo sigo tranquilamente trabajando y a eso de las 10, 10.30 vinieron los dueños".

En esta misma línea, remarcó: "Me quisieron dar recompensa y yo dije que no, a mí me gusta trabajar por mi plata. Yo no sabía nada cuando vi el bolso, después me enteré".

En el bolso, además de la importante suma de dinero, también se encontraba un celular de alta gama, marca iPhone. "Seguramente están muy agradecidos conmigo. No me arrepiento de nada", dijo en relación a los dueños del accesorio, que contenía la plata.

Por último, Lautaro hizo referencia a la reacción de su familia cuando se enteraron este noble gesto que hizo en su trabajo: "Mi familia es humilde, tengo a mis dos papás y mis dos hermanos. Estaban muy orgullosos de mí y apenas llegué, ya saltaron arriba mío abrazándome".