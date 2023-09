"Caso extraordinario": habló el hombre que presentó los cadáveres no humanos en México

La aparición de dos cuerpos de seres no humanos en México aún sigue generando mucho asombro por parte de los investigadores, que piden a los legisladores reconocer la vida extraterrestre en el país y buscan una primera audiencia pública para la posible legislación de fenómenos aéreos anómalos no identificados, mejor conocidos como objetos voladores no identificados (OVNI).

En diálogo con "Lanata Sin Filtro", programa que se emite por Radio Mitre, Jaime Maussan, periodista que investiga el caso, reveló: "Los cuerpos fueron descubiertos por Leandro Benedicto Rivera, un hombre de Perú que estaba buscando oro en las montañas entre Nazca y Palpa, cuando encontró una mina de diatomea, donde está el polvo, que son algas fosilizadas. Allí estaban enterrados aparentemente alrededor de 20 cadáveres".

El comunicador mexicano presumió que los dos cuerpos mostrados tenían más de 1.000 años, de acuerdo con una investigación realizada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Institución que determinó, mediante análisis de carbono 14, que se mantuvieron sepultados por un milenio dentro de una diatomea, como fue anteriormente mencionado.

"Los cuerpos disecados parecerían haberlos hecho, pero en verdad cuando los llevamos a hacer radiografías, la sorpresa fue mayor cuando vimos todos los órganos internos, era un solo organismo que no habían sido armados. Inclusive encontramos huevos en el interior de algunos de estos seres y luego esos huevos se encontró que tienen embriones y se pudo entrar y se vio perfectamente que estaban en un proceso de gestación", manifestó.

A su vez, sumó sobre las imágenes que circularon en las últimas horas: "Me llamaron la atención. Entré en contacto con un arqueólogo francés, pero que vive en Perú y él me confirmó y me dijo que estaba a disposición y que fuera para allá. Yo armé un equipo de científicos y me fui hacia Perú".

En cuanto al tema, agregó: "Estaríamos ante un caso extraordinario, donde estamos viendo seres que no tienen características humanas y por lo tanto deben ser considerados como muy posiblemente venidos de otro lugar".

Por último, entre otras tantas consultas, Maussan dejó en claro que hay varias diferencias con el ser humano: Tienen 60 centímetros. Las costillas son circulares. El apoyo de la base del cráneo se encuentra en el centro de la cabeza, muy distinto al nuestro que se encuentra en la parte posterior, en la base de ese apoyo se encuentra un orificio rectangular, el nuestro es redondo. La cuenca de los ojos nos revela ojos muy muy grandes, aunque ahorita se ven pequeñitos. Tienen 3 dedos en cada mano y en cada pie. Son muchas las diferencias, no solamente con los seres humanos, sino con ningún otro organismo en la tierra".