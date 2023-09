Reconocimiento al cardiólogo José Carlos Gerones en el Concejo Deliberante

El cardiólogo José Carlos Gerones fue declarado esta tarde Personalidad Destacada de la Ciudad de La Plata, por su aporte a la ciencia, en el Concejo Deliberante.

La votación en el recinto municipal se dio por unanimidad, tras un proyecto de decreto que impulsó la concejala Raquel Krakover.

Gerones, el homenajeado, es Doctor en Medicina, egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNLP. También es especialista en cardiología e integrante del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires.

Es docente, especialista jerarquizado en Cardiología y especialista consultor en Cardiología. Fue Jefe del Servicio de Cardiología en el Hospital San Juan de Dios de La Plata; jefe de Unidad Coronaria y jefe del servicio de Cardiología en Ipensa; director de la carrera de posgrado en Cardiología; profesor titular de la cátedra de posgrado en Cardiología, de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNLP.

Inició su formación cardiológica en la UNLP, egresando en 1970 y desde entonces, hasta su retiro, permaneció en la profesión sin interrupciones. Tras jubilarse, se dedicó a la docencia.

A lo largo de los años participó en la implementación de nueva técnicas para la medicina (como primeras ergometrías, ecocardiogramas, monitoreos, osciloscopios y cardioversiones exitosas, entre otras) así como en el aporte al sistema de salud pública.

Agradecimiento

Gerones tomó la palabra para agradecer a quienes pensaron en él para este reconocimiento, quienes lo votaron y a su familia. “Deseo expresar mi infinito agradecimiento a esta ciudad y a su gente, que me abrió los brazos a los 18 años y me dio espacio para desarrollarme como persona, como profesional; mi agradecimiento a la Universidad Nacional de La Plata, modelo de excelencia, que cumplimentó mi formación y me abrió los caminos a una movilidad social ascendente; a las instituciones públicas asistenciales, donde encontré los escenarios adecuados para mi desarrollo pleno: profesional y, principalmente, humanístico; mi agradecimiento a la prestigiosa clínica Ipensa, donde ejercí por más de 50 años la actividad asistencial a nivel privado”, mencionó.

“Quiero extender mi agradecimiento a mis colegas y al resto del equipo de salud y, en particular, a los pacientes que demandan una tarea apasionada, pero compleja, difícil y con sufrimiento frecuente y, a la vez, tremendamente gratificante, transformándose esa relación médico-paciente en una verdadera escuela de vida”, añadió.

“Finalmente, si se me permite una dedicatoria especial: a toda mi familia y, en particular, a mis ocho nietos: Franco y Juan Ronco, Santiago, Augusto y Nicolás Antonelli, Sebastián y Julia Ustymczuk y María Amelia Gerones. Para terminar, quiero dedicar esta distinción de manera muy especial y desde lo más profundo de mi corazón, a alguien que descubrí a los 19 años: fue lo mejor que me pasó en la vida, caminamos juntos más de 60 años y hace más de 2 años partió de este mundo pero me sigue acompañando, continúa en mi, siempre presente, Martita Gerones, mi esposa”, cerró.