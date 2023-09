Cómo reaccionó Elon Musk a la entrevista de Tucker Carlson a Javier Milei

El multimillonario Elon Musk elogió la entrevista del periodista conservador estadounidense Tucker Carlson al candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei.

“Interesante”, opinó el dueño de Space X, acerca de la nota en la que el libertario, entre otras cosas, criticó a la figura del Papa Francisco.

Días atrás, Musk había elogiado a Milei en su red social X, pero luego borró su comentario. En el mismo, decía que Milei era “el enemigo del Washington Post” y el probable “próximo presidente de la Argentina”.

"Sería un gran cambio (Would be quite a change)", expresó en otra oportunidad ante una eventual presidencia del economista.

Elon Musk y las causas de la inflación en la Argentina

Por otro lado, Musk habló sobre las causas de la inflación en la Argentina y apuntó contra el Gobierno por el "gasto excesivo".

"El excesivo gasto gubernamental, que es la causa fundamental de la inflación, ha arruinado a innumerables países", señaló ante un comentario de Carlson que indicaba: "La hiperinflación y una política monetaria imprudente pronto podrían devastar la economía global".