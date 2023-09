Elecciones 2023 en Provincia de Buenos Aires.- Axel Kicillof y Julio Alak inauguraron 3.000 plazas penitenciarias

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el ministro de Justicia y DDHH y candidato a intendente de La Plata, Julio Alak, inauguraron este lunes tres mil plazas penitenciarias en dos unidades y una alcaidía de Merlo, y otra en González Catán. Así concluyeron 7.500 plazas del Plan de Infraestructura Penitenciaria en tres años y medio.

También anunciaron que antes de fin de año se habilitarán otras 4.500 plazas de las unidades y alcaidías del conurbano, correspondientes a la tercera etapa, que concluirá más de 12.000 plazas, la mitad de las 24 mil edificadas por la provincia en 203 años.

Estas dos unidades, para 1.200 internos cada una, y las dos alcaidías de 300 detenidos cada una, habilitadas hoy en González Catán, "suman 7.500 plazas y superan en más de siete veces lo realizado por la gestión Vidal, que incrementó la población penitenciaria en 16 mil internos y sólo construyó 1.050 plazas en cuatro años", precisaron oficialmente.

Destacaron que el gobierno de Kicillof "asumió con la crisis penitenciaria más grande de la historia, con 15.000 internos en huelga de hambre y un sistema al borde de la 'catástrofe penitenciaria', por sobrepoblación y falta de alimentos y medicamentos".

De esta forma precisaron que el Plan de Infraestructura "posibilitó que en agosto último se vaciaran los calabozos de todas las comisarías de Almirante Brown, Lomas de Zamora y Berazategui, que permitió a los efectivos afectados a cuidar presos volver a realizar tareas de seguridad preventiva en el espacio público, además de reducir la reincidencia del 46 al 24 %".

La Comisión Interamericana de DDHH y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), han destacado al Programa de Transformación del Sistema Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, como uno de los mejores del mundo, por su eficiencia para disminuir la reincidencia y aportar a la seguridad pública.

Asimismo informaron que hoy todas las todas las unidades cuentan con espacios y protocolos destinados a la reinserción social intra y extramuros de la población privada de la libertad, que comprenden los siguientes puntos:

1.- La construcción de unidades se realiza en sitios cercanos al municipio de donde proceden los detenidos, para fortalecer vínculos familiares, laborales y reducir los costos de traslados por comparendos judiciales.

2.- La realización de operativos masivos de documentación, que hoy alcanzaron el récord de 30 mil DNI, frente a los 2.200 realizados por el gobierno anterior, necesarios para acceder a los sistemas de capacitación y empleo formales.

3.- La alfabetización y educación en los niveles primario, secundario, terciario y universitario, que en la actualidad alcanza a los 16 mil alumnos

4.- La formación laboral, a través de cursos masivos en 30 oficios con escuelas técnicas y universidades, que permite que otros 17.000 se capaciten y estén vinculados a la cultura del trabajo a través de carreras técnicas, terciarias y universitarias, que desalientan la reincidencia una vez cumplida la condena.

En ese marco enumeraron que en la Etapa 1 se construyeron 3.000 plazas distribuidas en las siguientes unidades y alcaidías:

• Unidad 58 de Lomas de Zamora.

• Duplicación de las Alcaidías Pettinato y Campana.

• Ampliaciones en Magdalena UP 28, Florencio Varela UP 23, 24, 32 y 54; San Martín UP 47.

• Olmos UP 26 y Campana UP 21.

En tanto que en la Etapa 2 se alcanzó las 4.500 plazas con:

• Unidades 59 y 60 de Merlo.

• Alcaidías de Almirante Brown, Berazategui, Lomas de Zamora, Melchor Romero, La Matanza 1, Merlo y Escobar.

Mientras que en la Etapa 3, antes de fin de año, premetieron inaugurar 4.500 nuevas plazas con las que se superarían las 12.000 plazas previstas originalmente por el Plan de Infraestructura Penitenciaria, con:

• Tres unidades en Florencio Varela, Moreno, Mercedes y La Plata.

• Siete alcaidías en Quilmes, Lanús, Ezeiza, La MatanzaII, Moreno, Tigre, Tres de Febrero.

Destacaron que la ampliación del sistema penitenciario, junto a la inclusión social, tienen como objetivo central prevenir el delito, bajar la reincidencia y contribuir a la seguridad de todos los bonaerenses.